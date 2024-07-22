Спасатели нашли тело женщины в реке Каскеленка в Алматинской области

22 июля спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда совместно с ОСО в городе Конаеве нашли и извлекли тело женщины в реке Каскеленка, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, женщина упала в реку и ее унесло сильным течением. Спасатели нашли тело в 1,5 км от предположительного места падения.

Ранее сообщалось, что пропавшую в марте трехлетнюю девочку нашли мертвой в Алматинской области.