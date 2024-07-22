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Спасатели нашли тело женщины в реке Каскеленка в Алматинской области

найдено тело утонувшей женщины, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 21:23 Фото: Instagram/roso_kazakhstan
22 июля спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда совместно с ОСО в городе Конаеве нашли и извлекли тело женщины в реке Каскеленка, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, женщина упала в реку и ее унесло сильным течением. Спасатели нашли тело в 1,5 км от предположительного места падения.

Ранее сообщалось, что пропавшую в марте трехлетнюю девочку нашли мертвой в Алматинской области.

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Алматинская область Конаев 2024 год Спасатели
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