Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки

В Министерстве просвещения РК ответили на вопрос, можно ли дарить учителям цветы и подарки на 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Родителям и ученикам разрешается дарить цветы своим учителям, ведь это добрая традиция. Министерство просвещения РК

Как отметили в ведомстве, не допускается сбор денег на подарки администрации школы и педагогам.

В Казахстане запрещено дарить подарки госслужащим и членам их семей. Ужесточения были приняты поправками, которые подписаны главой государства в октябре 2020 года. Согласно статье 676 КоАП РК за это предусмотрен штраф 200 МРП (612 600 тенге).

1 сентября во всех школах страны состоится торжественная линейка. Также пройдет единый классный час «Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».