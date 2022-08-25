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Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки

Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения РК ответили на вопрос, можно ли дарить учителям цветы и подарки на 1 сентября, сообщает Zakon.kz.
Родителям и ученикам разрешается дарить цветы своим учителям, ведь это добрая традиция. Министерство просвещения РК

Как отметили в ведомстве, не допускается сбор денег на подарки администрации школы и педагогам.

В Казахстане запрещено дарить подарки госслужащим и членам их семей. Ужесточения были приняты поправками, которые подписаны главой государства в октябре 2020 года. Согласно статье 676 КоАП РК за это предусмотрен штраф 200 МРП (612 600 тенге).

1 сентября во всех школах страны состоится торжественная линейка. Также пройдет единый классный час «Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».

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Анастасия Стативкина
Министерство просвещения РК Казахстан
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