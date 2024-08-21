Что можно дарить учителям на 1 сентября, рассказал глава Минпросвещения

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовской конференции 21 августа 2024 года прокомментировал вопрос о том, что можно дарить учителям на 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

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