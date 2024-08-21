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Что можно дарить учителям на 1 сентября, рассказал глава Минпросвещения

Министр просвещения, педагоги, 1 сентября , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 15:20 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовской конференции 21 августа 2024 года прокомментировал вопрос о том, что можно дарить учителям на 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Гани Бейсембаева отметил, что есть традиционные подарки в честь начала учебного года.

"Насчет конфет надо подумать, у каждого есть свои предпочтения к сладостям. Но я думаю, что цветы от учеников всегда приятно получать. Это всегда было традицией, что ученики от всей души, с любовью и благодарностью нашим педагогам дарили цветы. Я как учитель, думаю, что цветы от души для учителя – это самое прекрасное", – отметил он.

6 августа 2024 года министр просвещения ответил на вопрос о том, может ли 1 сентября стать красным днем календаря в Казахстане.

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