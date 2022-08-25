В 1,5 раза больше налогов собрали в Казахстане за 7 месяцев

В Казахстане за 7 месяцев 2022 года в государственный бюджет поступило 8 трлн тенге налогов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете госдоходов МФ РК, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли в 1,5 раза, или на 2 557,1 млрд тенге.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 7 месяцев 2022 года исполнен на 104,6%. При плане 7 740,9 млрд тенге поступило 8 093,2 млрд тенге с перевыполнением на 352,2 млрд тенге. Комитет госдоходов МФ РК

Так, Республиканский бюджет исполнен на 100,3% (при плане 5 417,9 млрд тенге поступило 5 436,1 млрд тенге с перевыполнением на 18,1 млрд тенге), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,6 раза, или на 1 934,6 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 114,4% (при плане 2 323 млрд тенге поступило 2 657,1 млрд тенге с перевыполнением на 334,1 млрд тенге) с ростом к аналогичному периоду 2021 г. на 30,6%, или на 622,4 млрд тенге.

Как отметили в КГД, наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет отмечаются по корпоративному подоходному налогу – на 731,2 млрд тенге, или в 1,8 раза, экспортные таможенные пошлины на нефть – на 490,7 млрд тенге, или в 1,9 раза, налог на добавленную стоимость на товары внутреннего производства – на 333,9 млрд тенге, или в 1,7 раза, налог на добавленную стоимость на импорт из третьих стран – на 199,8 млрд тенге, или на 46%, налог на добавленную стоимость на импорт из стран ЕАЭС – на 90 млрд тенге, или на 18,9% и налог на добычу полезных ископаемых – на 71,1 млрд тенге, или на 35,1%.

На рост поступлений повлиял ряд факторов.

Так, за 7 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть – на 63,3%, цинк – на 30,9%, алюминий – на 30,6%, свинец – на 5,5%, медь – на 3,2% и золото – на 2,6%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 53,1% (средняя ставка за 7 мес. 2021 г. – $57,9 за тонну, 7 мес. 2022 г. – $88,6 за тонну).

Товарооборот с третьими странами за 7 месяцев этого года увеличился на 48,9% (экспорт вырос на 61,1%, импорт – на 21,7%).

Оборот по реализации за 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,4% (с 51 627 млрд тенге до 61 140 млрд тенге).