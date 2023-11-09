Почти 3,3 трлн тенге собрали в Казахстане налогов и таможенных платежей за 10 месяцев

За 10 месяцев 2023 года объем таможенных платежей и налогов в государственный бюджет РК после распределения между странами ЕАЭС достиг 3 трлн 256 млрд тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По словам директора департамента контроля Комитета государственных доходов МФ РК Елдоса Саудабаева, за последние 2 года сохраняется положительная динамика поступлений таможенных платежей и налогов (ТПиН) в сравнении с поступлениями прошлых лет, в том числе наблюдается рост удельного веса поступлений ТПиН (без учета электронных торговых площадок) в общих доходах республиканского бюджета.

Так, если за прошлые годы доля таможенных поступлений в бюджет без электронных торговых площадок составляла в среднем 15%, то за 2022 год она выросла до 17,5% и за неполный 2023 год уже достигла в размере 19,3 %.

Вместе с тем, по НДС на импорт обеспечено поступлений в размере 1,5 трлн тенге, что больше 110 млрд тенге, чем за весь 2022 год.

Также за последние 2 года по процедуре ИМ-40 эффективность взыскания НДС на импорт с 1 кг веса товаров увеличено в 1,5 раза, в том числе с Китай – в 1,5 раза, по Турции – в 1,5 раза, по ОАЭ – в 2 раза.



