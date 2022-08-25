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Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге

две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге Фото: Zakon.kz
Две иностранные компании нанесли ущерб Казахстану в размере 20,8 миллиарда тенге при строительстве дорог, сообщает Zakon.kz.

В Антикоррупционной службе рассказали, как иностранные компании выводят деньги из Казахстана, выделенные на строительство дорог.

В ходе тендера определяется иностранный подрядчик, предоставивший аномально высокую скидку на цену работ. Подрядчику после заключения договора перечисляется аванс по банковской гарантии, выданной неблагонадежным банком, который находится в офшорной зоне. Пресс-служба Антикоррупционной службы

Как отметили в ведомстве, в последующем размер аванса увеличивается при отсутствии нормативных условий. Подрядчик не выполняет условия договора и с ним расторгается договор. Далее подрядчик выезжает на родину, а комитет инициирует арбитражное разбирательство.

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