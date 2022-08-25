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Данные покупателей дизтоплива будут проверять на казахстанских заправках

Данные покупателей дизтоплива будут проверять на казахстанских заправках Фото: Zakon.kz
Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что на заправках будут проверять данные покупателей дизтоплива, передает корреспондент Zakon.kz.
Для недопущения перетоков и сокращения объемов потребления более дешевого казахстанского дизельного топлива транзитными автомобилями Министерством энергетики совместно с АЗРК в августе 2022 года был принят приказ, в соответствии с которым предельная цена на дизельное топливо составляет 450 тенге. При этом при предъявлении водительских прав и техпаспорта казахстанского образца можно заправиться по 230-260 тенге за один литр в зависимости от региона. Министр энергетики Болат Акчулаков

По словам министра, для частных автомобилей лимит по такой цене составляет 100 литров дизельного топлива в день, для грузового транспорта – 300 литров.

Сейчас министерство совместно с заинтересованными госорганами прорабатывает технические решения – создание модуля для верификации, то есть для регистрации данных потребителей, для отпуска дизельного топлива, которое позволит устранить возможные ухищрения при отпуске данного вида топлива на местах. Ожидаем, что в середине сентября мы этот модуль запустим для всех сетей АЗС.Министр энергетики Болат Акчулаков

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