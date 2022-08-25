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Минкультуры и спорта сможет утверждать численность сборных команд

Минкультуры сможет утверждать численность сборных команд Фото: akorda.kz
Министерство культуры и спорта подготовило дополнение в постановление правительства от 23 сентября 2014 года по вопросам Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в компетенцию министерства добавляется "утверждение численного состава штатных сборных команд Республики Казахстан (штатных национальных сборных команд по видам спорта)".

Как считают в Минкультуры и спорта, такое дополнение положительным образом повлияет на результативность казахстанских спортсменов.

А именно увеличится количество завоеванных медалей на международных спортивных соревнованиях до 1000 единиц в год, предотвратится отток талантливых кадров из спорта, увеличится количество систематически занимающихся спортом к 2024 году до 42% от общего количества населения Республики Казахстан и повысится доля спортсменов, достигших высшего спортивного мастерства с момента осуществления спортивной подготовки на начальных этапах от 0,2 до 0,8%, – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 сентября.

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