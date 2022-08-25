Минкультуры и спорта сможет утверждать численность сборных команд

Как считают в Минкультуры и спорта, такое дополнение положительным образом повлияет на результативность казахстанских спортсменов.

А именно увеличится количество завоеванных медалей на международных спортивных соревнованиях до 1000 единиц в год, предотвратится отток талантливых кадров из спорта, увеличится количество систематически занимающихся спортом к 2024 году до 42% от общего количества населения Республики Казахстан и повысится доля спортсменов, достигших высшего спортивного мастерства с момента осуществления спортивной подготовки на начальных этапах от 0,2 до 0,8%, – говорится в обосновании.