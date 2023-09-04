Чем будет заниматься Министерство туризма и спорта
Фото: senate.parlam.kz
Подготовлено постановление правительства "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", которое преобразовано из Министерства культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.
Обновленное министерство имеет ведомства:
- Комитет по делам спорта и физической культуры;
- Комитет индустрии туризма.
Задачи и полномочия министерства
Задачи:
- формирование государственной политики в сферах:
- физической культуры и спорта;
- игорного бизнеса;
- лотереи и лотерейной деятельности;
- туристской деятельности, туризма и туристской индустрии.
Полномочия:
права:
- принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;
- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
- создавать консультативно-совещательные органы при Министерстве;
- обращаться в суд;
- делегировать часть своих полномочий и функций ведомствам;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК;
обязанности:
- соблюдать законодательство республики, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;
- принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
- обеспечивать реализацию возложенных на Министерство задач и функций;
- принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
- обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе Министерства;
- обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных министерству;
- осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством РК, актами президента и правительства РК.
Положение также устанавливает функции министерства, статус и полномочия первого руководителя.
В ведении Комитета по делам спорта и физической культуры находятся:
- РГКП "Республиканский колледж спорта".
- РГПХ "Национальный центр спортивной медицины и реабилитации".
- РГКП "Дирекция развития спорта".
- РГКП "Антидопинговая лаборатория спортсменов".
- РГКП "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта".
- РГКП "Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту".
- РГКП "Центр национальных и конных видов спорта".
- РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта "Алатау".
- АО "Казспортинвест" и ряд других объектов.
В ведении Комитета индустрии туризма:
- АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".
- НАО "Международный университет туризма и гостеприимства".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.
Министерство туризма и спорта преобразовано из Министерства культуры и спорта согласно указу президента РК от 1 сентября 2023 года.
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