Чем будет заниматься Министерство туризма и спорта

Подготовлено постановление правительства "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", которое преобразовано из Министерства культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Обновленное министерство имеет ведомства:

Комитет по делам спорта и физической культуры;

Комитет индустрии туризма.

Задачи и полномочия министерства

Задачи:

формирование государственной политики в сферах:

физической культуры и спорта;

игорного бизнеса;

лотереи и лотерейной деятельности;

туристской деятельности, туризма и туристской индустрии.

Полномочия:

права:

принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;

запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

создавать консультативно-совещательные органы при Министерстве;

обращаться в суд;

делегировать часть своих полномочий и функций ведомствам;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК;

обязанности:

соблюдать законодательство республики, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;

принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

обеспечивать реализацию возложенных на Министерство задач и функций;

принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе Министерства;

обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных министерству;

осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством РК, актами президента и правительства РК.

Положение также устанавливает функции министерства, статус и полномочия первого руководителя.

В ведении Комитета по делам спорта и физической культуры находятся:

РГКП "Республиканский колледж спорта". РГПХ "Национальный центр спортивной медицины и реабилитации". РГКП "Дирекция развития спорта". РГКП "Антидопинговая лаборатория спортсменов". РГКП "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта". РГКП "Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту". РГКП "Центр национальных и конных видов спорта". РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта "Алатау". АО "Казспортинвест" и ряд других объектов.

В ведении Комитета индустрии туризма:

АО "Национальная компания "Kazakh Tourism". НАО "Международный университет туризма и гостеприимства".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.

Министерство туризма и спорта преобразовано из Министерства культуры и спорта согласно указу президента РК от 1 сентября 2023 года.