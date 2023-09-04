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Законодательство РК

Чем будет заниматься Министерство туризма и спорта

Чем будет заниматься Министерство туризма и спорта Фото: senate.parlam.kz
Подготовлено постановление правительства "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", которое преобразовано из Министерства культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Обновленное министерство имеет ведомства:

  • Комитет по делам спорта и физической культуры;
  • Комитет индустрии туризма.

Задачи и полномочия министерства

Задачи:

  • формирование государственной политики в сферах:
  • физической культуры и спорта;
  • игорного бизнеса;
  • лотереи и лотерейной деятельности;
  • туристской деятельности, туризма и туристской индустрии.

Полномочия:

права:

  • принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;
  • запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
  • создавать консультативно-совещательные органы при Министерстве;
  • обращаться в суд;
  • делегировать часть своих полномочий и функций ведомствам;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК;

обязанности:

  • соблюдать законодательство республики, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;
  • принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
  • обеспечивать реализацию возложенных на Министерство задач и функций;
  • принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
  • обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе Министерства;
  • обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных министерству;
  • осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством РК, актами президента и правительства РК.

Положение также устанавливает функции министерства, статус и полномочия первого руководителя.

В ведении Комитета по делам спорта и физической культуры находятся:

  1. РГКП "Республиканский колледж спорта".
  2. РГПХ "Национальный центр спортивной медицины и реабилитации".
  3. РГКП "Дирекция развития спорта".
  4. РГКП "Антидопинговая лаборатория спортсменов".
  5. РГКП "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта".
  6. РГКП "Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту".
  7. РГКП "Центр национальных и конных видов спорта".
  8. РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта "Алатау".
  9. АО "Казспортинвест" и ряд других объектов.

В ведении Комитета индустрии туризма:

  1. АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".
  2. НАО "Международный университет туризма и гостеприимства".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.

Министерство туризма и спорта преобразовано из Министерства культуры и спорта согласно указу президента РК от 1 сентября 2023 года.

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