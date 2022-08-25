Арман Давлетяров отдаст дом своей матери под мечеть

Российский медиаменеджер Арман Давлетяров передаст дом, в котором он вырос, в духовное управление мусульман района. Об этом Давлетяров рассказал на своей странице в Instagram, передает Zakon.kz.

Это наш, можно сказать, родовой дом. Я родился и вырос в этом дворе. Старый наш дом я снес и построил маме другой, со всеми удобствами внутри, баней, летней кухней и пристройкой во дворе. Здесь она прожила свои последние годы. Этот дом я передаю в духовное управление мусульман нашего района. В нем будет мечеть имени Айман Давлетяровой, – поделился Арман Давлетяров.

По его словам, любой желающий сможет помолиться в новой мечети. Планируется, что здесь будут обучать детей Корану и основам ислама. Давлетяров отметил, что поблизости нет мечетей. Еще при жизни мамы он согласовал с ней этот вопрос и она была рада.

Очень хорошо, что наш дом, в котором мы жили счастливо, будет служить на благо людям после меня, сказала она мне со слезами радости на глазах, – отметил Арман Давлетяров.

Давлетяров сказал, что как только пройдет год после смерти матери, он построит минарет во дворе и двери мечети будут открыты для всех.

И я со своей семьей буду часто приезжать в эту мечеть. Так что, если будете рядом, обязательно заезжайте. Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Тамаруткуль, – сообщил Давлетяров.

Его мама Айман Давлетярова умерла 12 июля 2022 года.