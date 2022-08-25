Мать, пытавшаяся утопить детей в Сайране, исчезла вместе с ними и мужем

Ранее появилась новость о совершенной в Алматы попытке убийства троих детей собственной матерью. К счастью, на помощь пришли спасатели – все остались живы. Женщину после инцидента определили в Центр психического здоровья. Однако, по последним данным, вскоре выпустили, передает Zakon.kz

По словам руководителя центра поддержки матерей "Бакытты отбасы" Алатауского района Акмарал Басировой, сейчас семьи нет в съемной квартире, где она проживала.

Наши ребята приехали по адресу – хозяйка сказала, что квартиросъемщики здесь вообще больше не появлялись. Мол, приезжала полиция, допрашивали соседей. На следующий день заехали родственники и забрали вещи. И все, нет семьи. А детей ведь передали отцу. Мы теперь переживаем, где они, что с ними, не угрожает ли им опасность. Тем более после такой травмы им нужна помощь психологов. Будем связываться с органами опеки и УВД, чтобы их искали. Заведено уголовное дело, должны же быть какие-то ограничения! Сейчас мы вообще боимся, что дело приостановят. Акмарал Басирова

К слову, до того как реализовать попытку убийства, мать уже озвучивала свою чудовищную идею. Отец семейства даже звонил соседям с работы и просил приглядеть за супругой. Однако после едва не свершившейся трагедии, как утверждают свидетели, вел себя странно: яростно защищал жену и предлагал посадить себя вместо нее.

При этом спасатели не заметили в поведении женщины ни малейших признаков раскаяния. Она спокойно призналась им, что хотела утопить малышей, дабы отомстить мужу за семейные дрязги, и он "чувствовал себя виноватым, тоже хотел умереть".

Редакция Zakon.kz обратилась в ДП Алматы за разъяснением ситуации. Там нам пообещали дать комментарий позднее.

Между тем проявившим героизм спасателям вручили благодарственные письма от центра "Бакытты отбасы" и районного акимата.