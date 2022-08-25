Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мать, пытавшаяся утопить детей в Сайране, исчезла вместе с ними и мужем

Силуэт Фото: pixabay
Ранее появилась новость о совершенной в Алматы попытке убийства троих детей собственной матерью. К счастью, на помощь пришли спасатели – все остались живы. Женщину после инцидента определили в Центр психического здоровья. Однако, по последним данным, вскоре выпустили, передает Zakon.kz

По словам руководителя центра поддержки матерей "Бакытты отбасы" Алатауского района Акмарал Басировой, сейчас семьи нет в съемной квартире, где она проживала.

Наши ребята приехали по адресу – хозяйка сказала, что квартиросъемщики здесь вообще больше не появлялись. Мол, приезжала полиция, допрашивали соседей. На следующий день заехали родственники и забрали вещи. И все, нет семьи. А детей ведь передали отцу. Мы теперь переживаем, где они, что с ними, не угрожает ли им опасность. Тем более после такой травмы им нужна помощь психологов. Будем связываться с органами опеки и УВД, чтобы их искали. Заведено уголовное дело, должны же быть какие-то ограничения! Сейчас мы вообще боимся, что дело приостановят. Акмарал Басирова

К слову, до того как реализовать попытку убийства, мать уже озвучивала свою чудовищную идею. Отец семейства даже звонил соседям с работы и просил приглядеть за супругой. Однако после едва не свершившейся трагедии, как утверждают свидетели, вел себя странно: яростно защищал жену и предлагал посадить себя вместо нее.

При этом спасатели не заметили в поведении женщины ни малейших признаков раскаяния. Она спокойно призналась им, что хотела утопить малышей, дабы отомстить мужу за семейные дрязги, и он "чувствовал себя виноватым, тоже хотел умереть".

Редакция Zakon.kz обратилась в ДП Алматы за разъяснением ситуации. Там нам пообещали дать комментарий позднее.

Между тем проявившим героизм спасателям вручили благодарственные письма от центра "Бакытты отбасы" и районного акимата.

Вручение грамот

Фото: Zakon.kz

Читайте также

Расследование начато по факту драки сотрудников КТЖ с полицейскими

Несовершеннолетняя родила в уличном туалете в Алматы: малыша спасли полицейские

Рабочий погиб на Тенгизе – проводится расследование

Ирина Мишура
Интересное Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
расследование, антикор
Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Жизнь кардинально изменится: гороскоп на конец августа для трех знаков зодиака
Жизнь кардинально изменится: гороскоп на конец августа для трех знаков зодиака
Яхта затонула в Италии
Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления