Трое маленьких детей вынудили карагандинку вызвать спасателей

Спасатели МЧС пришли на помощь к карагандинке и ее троим детям, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что в одной из многоэтажек Караганды, расположенных в районе Казыбек би, мама не смогла попасть в квартиру, где находились ее дети 2017, 2019 и 2024 годов рождения.

"Когда долгие попытки достучатся и дозвониться не увенчались успехом, заподозрившая неладное, мама обратилась за помощью к спасателям", – пояснили в ведомстве.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью автолестницы забрались на пятый этаж, проникли в квартиру через балкон и открыли дверь квартиры изнутри. Это помогло семье вновь объединиться и предотвратить трагедию.

