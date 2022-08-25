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В Кызылорде построят новую ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге

В Кызылорде построят новую ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Непрерывная работа Кызылординской ТЭЦ на протяжении 50-60 лет привела к высокому износу тепловых сетей, что повлияло на увеличение потерь и низкую эффективность работы сектора.

Для решения данного вопроса глава региона Нурлыбек Налибаев совместно с Министерством энергетики провел соответствующую работу. В результате было принято решение о строительстве в стране современной теплоэнергоцентрали мощностью 240 МВт.

В ходе майского визита в регион министр Болат Акшулаков отметил, что впервые такая возможность появилась именно в Кызылординской области. Недавно была определена компания-инвестор для строительства объекта, начаты подготовительные работы. Сегодня на специальном совещании Нурлыбек Налибаев встретился с представителями турецкой компании-инвестора и рассмотрел вопросы реализации проекта.

В заседании приняли участие инвестор нового теплового центра – глава турецкой компании "Акса Энерджи" в Казахстане Мустафа Кемаль и директор расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии Министерства энергетики РК Гульжан Калижановна.

В Кызылорде построят новую ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил в период с 2022 по 2025 год реализовать проекты по строительству парогазовых установок мощностью не менее 1 тыс. МВт для обеспечения бесперебойной электроэнергией южных регионов.Нурлыбек Налибаев

По его словам, строительство нового объекта стало знаковым событием для жителей региона.

От имени кызылординцев выражаю искреннюю благодарность министру Болату Акшулакову и руководству компании "Акса Энерджи" за оказанную помощь и проявленную поддержку в добром деле. Мы приложим все усилия и возможности для качественной и своевременной реализации важного в истории региона проекта.Нурлыбек Налибаев

Глава турецкой компании в Казахстане Мустафа Кемаль сообщил, что новый объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Этот проект выгоден не только Кызылординской области, но и в целом Казахстану. В будущем этот объект позволит обеспечить энергетическую безопасность.Мустафа Кемаль

В Кызылорде построят новую ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Свидетелями исторического события также стали ветераны энергетической отрасли региона.

Новый объект стоимостью 215 млрд тенге позволит значительно снизить энергодефицит. Он является самым масштабным и беспрецедентным проектом, реализуемым в стране за годы независимости из внебюджетных источников, то есть за счет иностранных инвесторов.

Кроме того, в текущем году по области будут реконструированы отопительные котельные 23 социальных объектов. На эти работы из республиканского и областного бюджетов выделено 676 млн тенге.

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Кызылорда Кызылординская область
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