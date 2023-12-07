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Строить новую ТЭЦ начали в Кызылорде

Новую ТЭЦ начали строить в Кызылорде Фото: акимат Кызылординской области
На брифинге в СЦК 7 декабря аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев рассказал о работе по модернизации теплоэлектроцентралей, в том числе о начале строительства ТЭЦ в областном центре, сообщает Zakon.kz.

Аким напомнил, что глава государства ранее поручил активизировать работу по модернизации теплоэлектроцентралей в стране. В связи с этим в Кызылорде реализуют крупный проект. Недавно в областном центре заложили фундамент новой ТЭЦ.

"Впервые за годы независимости в нашем регионе стартовал масштабный проект по строительству на средства инвесторов современной теплоэлектростанции. Реализацию проекта стоимостью 215 млрд тенге завершим в 2025 году. Это позволит исключить покупку электроэнергии извне и даже реализовывать часть произведенной на станции электроэнергии за пределы региона". Нурлыбек Налибаев

Также аким отметил, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. 1067 социальных объектов и 781 многоэтажный жилой дом в области подключены к системе отопления.

"Вопрос обеспечения жильем также находит решение. В этом году в области ведут строительство 300 многоэтажных жилых домов на 4170 квартир".Нурлыбек Налибаев

В текущем году ввели в эксплуатацию порядка 2500 квартир, что позволило обеспечить жильем свыше 11 тысяч жителей региона.

10 октября 2023 года в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область главе государства Касым-Жомарту Токаеву представили проект новой теплоэлектроцентрали Кызылорды,.

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Нурлыбек Налибаев Казахстан Кызылординская область
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