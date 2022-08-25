АНК выступает с позиции национальных интересов Казахстана – эксперт

Ассамблея народа Казахстана осудила высказывание посла Украины в РК Врублевского в интервью одному из блогеров, что вызвало в соцсетях разного рода полемику. Журналист Zakon.kz попросила члена АНК, общественного деятеля Тимура Джумурбаева прокомментировать, с каких позиций выступает АНК.

– Как член совета АНК считаю необходимым дать дополнительный и развернутый комментарий в ответ на неоднозначную реакцию в социальных сетях.

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Во-первых, АНК в любых вопросах выступает и будет выступать с позиции государственных, то есть национальных интересов Казахстана.

Все эти годы АНК выступает как движущая сила нашего единства и общественного согласия. Эти вещи, в первую очередь, нужны простым обывателям, так как несут за собой стабильность, гармоничное развитие государственных и общественных институтов.

Во-вторых, мы не выражаем поддержку тем или иным сторонам. Республика Казахстан четко обозначила свою позицию касательно российско-украинского конфликта – мы за мир. Поэтому недопустимо информационное противостояние между третьими странами перебрасывать на нашу территорию.

В-третьих, как было сказано в заявлении совета ассамблеи, дипломатам некорректно призывать к насилию. Понятно, что, возможно, был другой контекст или скрытый смысл, но все эти варианты недопустимы в отношении целой этнической группы. Член АНК, председатель "Ассамблея жастары", общественный деятель Тимур Джумурбаев

– Не нужно искать черную кошку в темной комнате, в особенности, если ее там нет, – отметил общественный деятель. – Не нужно сейчас искать изъяны и цепляться за инфоповоды. Ассамблея не отмалчивается и по другим поводам, особенно если они затрагивают вопросы территориальной целостности, исторической правды и так далее.

Ассамблея народа Казахстана – ключевой элемент нашей модели единства и согласия. Ее главная задача – содействие этническим группам в активном участии в решении общегосударственных задач в формате единого и сплоченного народа, не замыкаясь на внутриэтнических интересах. Ассамблея стала своего рода омбудсменом, следящим за недопущением дискриминации, соблюдением прав и свобод человека вне зависимости от этнической или иной принадлежности. Этот общественный институт объединил под своим крылом все этнокультурные объединения. Член АНК, председатель "Ассамблея жастары", общественный деятель Тимур Джумурбаев

Эксперт считает, что главное достижение АНК в том, что ее стратегическим ресурсом стало именно этническое и культурное многообразие Казахстана. Говоря об этом, он отметил, что используемая в Казахстане модель общенационального единства и согласия, консолидация многонационального народа признаны мировым сообществом и всегда вызывают определенный интерес в плане заимствования опыта в данной сфере.

Если раньше наши этнокультурные объединения, опасаясь ассимиляции родной культуры и исчезновения этнических корней, были обеспокоены возрождением своих языков, обычаев, традиций, сохранением этнического своеобразия, то сейчас они понимают, что не нужно тревожиться по этому поводу, ведь в нашей стране все этносы находятся под защитой закона, предоставляющего равные для всех возможности развития. Независимо от этнической, конфессиональной и иной принадлежности, все казахстанцы на равных условиях имеют право участвовать – и участвуют – во всех сферах социальной, экономической, культурной и общественно-политической жизни государства. Член АНК, председатель "Ассамблея жастары", общественный деятель Тимур Джумурбаев

Конфликты были и есть во всем мире, в любой стране, в любом обществе, и важно уметь регулировать их и делать соответствующие выводы, чтобы они больше не повторялись, считает эксперт.

По его мнению, упреждение конфликтных ситуаций межэтнического характера – ключевой вопрос в деятельности АНК. Для повышения эффективности упреждения конфликтов и обеспечения межэтнического согласия здесь постоянно ведется работа с лидерами и активистами этнокультурных объединений.

Как показывает Всемирное исследование ценностей Инглхарта, за 30 лет сделано многое. Молодое поколение – поколение независимости в большей степени чувствует единение со своими согражданами и доверяет им, отметил эксперт.