Тлеуберди и Лавров обсудили двусторонние отношения Казахстана и России

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МИД РК уточнили, что министры обсудили график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Также рассмотрены пути реализации договоренностей, достигнутых на недавней встрече в верхах в городе Сочи.