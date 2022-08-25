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Тлеуберди и Лавров обсудили двусторонние отношения Казахстана и России

О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и России Фото: gov.kz
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МИД РК уточнили, что министры обсудили график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях, состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Также рассмотрены пути реализации договоренностей, достигнутых на недавней встрече в верхах в городе Сочи.

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