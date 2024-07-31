Сергей Лавров позвонил главе МИД Казахстана: что они обсудили
Фото: gov.kz
31 июля 2024 года состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz.
В МИД РК уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многосторонних форматах", – говорится в сообщении.
Кроме того, министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.
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30 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев освободил Назиру Нурбаеву от должности заместителя министра иностранных дел РК. На этом посту ее сменил экс-министр нацэкономики РК Алибек Куантыров.
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