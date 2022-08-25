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Алихан Смаилов обсудил вопросы укрепления казахстанско-кыргызского сотрудничества

Алихан Смаилов провел переговоры с главой Правительства Кыргызстана Фото: primeminister.kz
В рамках рабочего визита в Чолпон-Ату премьер-министр РК Алихан Смаилов провел двусторонние переговоры с председателем кабинета министров – руководителем Администрации президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, сообщает Zakon.kz.

В начале встречи Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с недавней трагической гибелью граждан Кыргызстана в автокатастрофе в Ульяновской области Российской Федерации, передает пресс-служба правительства РК.

Разделяю вашу скорбь в этот трудный момент и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. От имени правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также братскому кыргызскому народу. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Глава правительства подчеркнул, что Кыргызская Республика является братским государством, а также одним из основных политических и экономических партнеров Казахстана в регионе.

Между нашими странами налажено плодотворное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества, – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр напомнил, что в ходе встреч глав двух государств, состоявшихся в марте и мае нынешнего года, были определены направления дальнейшего двустороннего стратегического партнерства.

Наша основная цель – полная реализация поставленных главами государств задач и дальнейшее укрепление казахстанско-кыргызского сотрудничества. В частности, увеличение объема взаимной торговли до 2 млрд долларов. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

В ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства совместного индустриального торгово-логистического комплекса, а также взаимодействие в области охраны окружающей среды, водно-энергетической сферы и др.

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Смаилов Алихан Казахстан Кыргызстан
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