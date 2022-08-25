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Ситуация в Украине: Макрон заявил об окончании эры "изобилия и беззаботности", Запорожская АЭС впервые отключилась

Ситуация в Украине 25 августа Фото: Instagram/emmanuelmacron
В Херсонской и Запорожской областях наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии, в Ватикане считают, что давление Зеленского на Папу Римского вызывает недовольство понтифика, сообщает Zakon.kz.

  • Впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Это случилось из-за пожаров на золоотвалах. В результате срабатывания аварийной защиты на Запорожской атомной электростанции отключились два энергоблока.

  • В Херсонской и Запорожской областях наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии потребителям.

  • Совет Госдумы РФ обратился к ООН и МАГАТЭ с просьбой поспособствовать немедленному прекращению обстрелов Запорожской АЭС. Кроме того, совет Думы потребовал от межпарламентских организаций, ООН и МАГАТЭ дать оценку действиям Киева.

  • Борис Джонсон получил карту лояльности украинских железных дорог.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эра "изобилия и беззаботности" в Европе закончилась. По словам французского лидера, "дальнейший ход событий может потребовать жертв ради сохранения качества жизни и свободы".

  • Starlink снизил цены на услуги для Украины, теперь подписка для украинцев стоит 60 долларов вместо 100 долларов.

  • Давление Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, сообщил специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.

  • Итальянская турфирма Suditaliahotels заявила о потере более 90% оборота из-за падения потока отдыхающих из РФ.

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