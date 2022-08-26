Полицейского, спасшего ребенка из уличного туалета, повысили до майора

Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова капитан полиции Нуржан Шатунов получил звание майора за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале POLISIA.KZ.

Тем же приказом лейтенант Газиз Хамаскалиев получит премию в размере трех должностных окладов.

Напомним, 25 августа полицейские спасли новорожденного ребенка. 17-летняя девушка родила в уличном туалете, когда у нее произошел самопроизвольный выкидыш. Чтобы достать новорожденного из выгребной ямы полицейские разобрали доски с пола туалета. Газиз Хамаскалиев спустился вниз, завернул ребенка в свою служебную рубашку и осторожно вытащил оттуда. Мальчика передали врачам.

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По данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.

Малыш находится в реанимации под наблюдением врачей.