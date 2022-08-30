Осенняя хандра: как не грустить осенью

С наступлением осени риск впасть в сезонную хандру и депрессию повышается. Корреспондент Zakon.kz узнал у специалиста, как подготовить себя к наступлению грустной поры и не заработать нервный срыв.

Появление сезонных изменений в состоянии человека, их частота зависят от его биологических ритмов. Конечно, можно статистически выявить, где и кто чаще страдает перепадами настроения.

Известно, что частота хандры у людей, проживающих в северных регионах, выше, чем у живущих на юге, люди в менее солнечных странах и городах более склонны к депрессии, женщины чаще предрасположены к депрессии, чем мужчины.

Врач-психиатр, психотерапевт, профессор, доктор медицинских наук, сотрудник КазНМУ имени Асфендиярова Марат Асимов отмечает, что у каждого человека своя сезонность, цикличность перепадов настроений и состояний в зависимости от его генетических особенностей и так называемых биологических ритмов.

Некоторые более чувствительны к зимнему периоду – чаще болеют физическими заболеваниями или страдают депрессией именно в это время, другие склонны к этому в весенний или летний периоды.

Очень важно, чтобы каждый человек понимал и учитывал свои биологические ритмы, сезонность своих перепадов настроения, и с учетом этого мог быть готовым к сложному для себя сезону.

Специалист советует перед наступлением спада активности начать принимать курс БАДов или витаминов, употреблять продукты, богатые витаминами, и стараться быть больше на свежем воздухе.

По мнению профессора, на первом месте в борьбе с сезонной хандрой лежит правильное отношение к своей психике, осознанное отношение к таким спадам.

Для меня главное внутреннее состояние человека, а не внешние обстоятельства. Обычно люди привыкли объяснять свое плохое состояние внешними неурядицами, погодой. Но внешние трудности были всегда и будут, это жизнь. Важно понимать, что внутреннее состояние человека определяется биохимическими обменными процессами, известными многим как гормоны, нейромедиаторы, адреналин или норадреналин, а более продвинутым – серотонин или дофамин. И если обменные процессы происходят с достаточной продукцией указанных веществ, то состояние человека активное, работоспособное, жизнерадостное. Если обменные процессы ослаблены, то наблюдаются спады настроения, активности и физическое недомогание. Марат Асимов

Эксперт отмечает, что эти процессы проходят по своим законам, запрограммированным в генах, по своим ритмам, отсюда определенные периоды времени, сезонность.

Будучи грамотным и образованным в сфере психической культуры, человек может осознавать биологические ритмы своих физических и психических изменений и подготовиться к смене времени года физически и психологически.

Как поднять себе настроение?

Марат Асимов убежден, что в случае наступления хандры специально поднимать себе настроение не нужно. Потому что попытки сделать это, по мнению профессора, часто связаны с желанием насильно избавиться от спадов.

Внутреннее сопротивление, желание быстро изменить грустное состояние, побороть его, отвлечься нередко приводит к употреблению наркотиков, алкоголя, излишнему употреблению пищи или сладкого. Человек, пристрастившийся к алкоголю или наркотикам, изначально, сам того не понимая, стремился побороть хандру. Марат Асимов

Единственный рецепт – выработка психологической культуры, умения осознавать взаимосвязь перепадов своего настроения, спадов и подъемов активности как естественных биологических ритмов, заложенных у каждого его природой.

И лучше иногда не бороться с грустью или апатией, общим спадом, а дать возможность организму прожить это состояние, как говорят психологи – принять это как неотъемлемую часть себя.

Надо осознанно принять это и особо не предпринимать ничего. Грусть или печаль, раздражительность или злость – это данные природой состояния, как радость и спокойствие, с ними можно и нужно научиться жить. Марат Асимов

Нужно ли идти к врачу с хандрой?

Если подавленность, грусть, понижение активности, ухудшение сна и аппетита продолжаются более двух недель, то это могут быть признаки расстройства болезненного характера, где необходимо обращение к специалисту – сначала к психологу, а дальше, при необходимости, и к психиатру, который назначит антидепрессанты или другие препараты.

Работая с пациентами, у которых отмечается депрессия, требующая лекарственного вмешательства, я часто им говорю, что очень важно, чтобы они сами понимали, где обычная грусть, а где – необычная, когда они испытывают обычную и необычную усталость, бессонницу, физическое недомогание, отсутствие аппетита и так далее. Я призываю каждого и пытаюсь привить психическую грамотность. И ведь не зря в каждой школе и каждой поликлинике Казахстана работают психологи. Психологи должны заниматься психологической или психической грамотностью населения. Это очень важно – понимать разницу между обычной хандрой и болезненным состоянием, уметь совладать с собой и соблюдать психическую гигиену. Профессор Марат Асимов

Профессор пояснил, что осенняя хандра закончится, когда закончится осень, весенняя хандра закончится весной, летняя – летом, и проблема в том, что люди, впадающие в хандру и депрессию, просто не задумываются о том, что есть психика со своими законами, и не хотят осознавать, понимать и принимать изменения, которые происходят с организмом, принимать это как данность природы.