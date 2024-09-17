Осенняя хандра: что влияет на эмоциональное состояние и как избежать депрессии

Осень приносит с собой не только красивую романтичную пору, но и слякоть, прохладу и подавленное психоэмоциональное состояние. Для многих этот сезон становится настоящим испытанием. Zakon.kz выяснил у специалиста, как избежать депрессии и хандры, следуя простым рекомендациям.

Многие осеннюю меланхолию путают с депрессией. Но не следует ставить себе серьезный диагноз из-за частого плохого настроения в сезон дождей и опадения листьев.

Психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, коуч по трансформации мышления Елена Сопилиди считает, что необходимо понимать – осенняя хандра, – это бытовой термин. А депрессия – это диагноз, который ставится врачом-психиатром и требует лечения.

"У депрессии есть определенный перечень симптомов. Есть онлайн-тестирование, называется тест Бека, пройдя который, учитывая симптомы, можно установить, действительно ли у человека депрессия и нужно ли получать лечение медикаментозно, обратившись к специалисту". Елена Сопилиди

Как пояснила психолог, само собой такое состояние не проходит. И такие простые рекомендации, как больше спать, заниматься активностью и позитивными делами, в этом случае не работают. Здесь необходимо квалифицированное лечение.

"Если говорить о "сезонной хандре", то следует знать, что называют осенней депрессией внутреннее состояние, когда настроение часто снижено, энергия идет к нулю, человеку мало что хочется. Часто это наблюдается именно тогда, когда год подходит к концу, близится Новый год, наступает время подводить итоги и провести анализ поставленных перед собой в начале года планов". Елена Сопилиди

Специалист объяснила, что в это время человек подходит к осознанию того, достаточно ли удачно прошел год. Подводит итоги: что было сделано, а что так и не удалось осуществить. Поэтому осень сложна для внутреннего состояния тем, что считается временем подобного анализирования.

"Нам не всегда нравятся те результаты, которые видим, или не видим их вовсе. И здесь очень важно учесть: для того, чтобы не впасть в более глубокое уныние, необходимо подводить сразу и позитивные итоги". Елена Сопилиди

Психолог разъяснила, как это правильно сделать.

"То есть, выглядеть это должно следующим образом: был у вас список целей на год, каких-то планов, желаний, которые вы хотели воплотить в этом году. Следует выписать, что уже получилось, даже если вам не удалось достигнуть какой-то итоговой цели. Можно для себя отметить: "В отношении этой цели предприняты уже определенные шаги". Возможно, не получилось поехать этим летом в отпуск, но зато вы сделали первый взнос на депозит для реализации этой мечты", – объясняет Елена Сопилиди.

Учитывайте свои достижения

Психолог порекомендовала: следует замечать даже свои маленькие успехи, которые произошли за год. Ведь сейчас то самое время, когда нужно собирать урожай этих побед.

"Осмыслите эти итоги. Что свершилось, а что находится в проекте, ожидается, а что уже точно получилось реализовать. И это здорово, когда к концу года мы подводим черту". Елена Сопилиди

Также специалист рекомендует обратить внимание на физическое здоровье. Именно в этот переходный сезон важно следить за режимом дня.

"Если летом нас сопровождает длинный солнечный день, больше вырабатывается таких гормонов, как кортизол, который дает нам ощущение бодрости, то осенью солнечный день резко идет на спад. И, соответственно, ощущаем прилив сил реже". Елена Сопилиди

Соответственно, продолжила специалист, подобные изменения на физическом уровне можно перепутать с хандрой.

"В такой ситуации важно наладить режим сна. Желательно иди ко сну и пробуждаться в одно и то же время, чтобы был полноценный восьмичасовой сон. Тогда будут вырабатываться свои собственные циркадные ритмы, в которых присутствует время сна и бодрствования". Елена Сопилиди

Организму сложно ориентироваться сейчас по солнцу, так как чаще всего рабочий день длится дольше, чем световой.

"Выходим из офиса мы уже в то время, когда на улице темно. Для организма это сигнал, что нужен отдых, а мы не можем еще себе этого позволить, так как есть дела. Поэтому старайтесь самостоятельно выработать у себя привычку своевременного отхода ко сну", – посоветовала психолог.

По словам Елены, в этом могут помочь различные ритуалы, на которые организм в дальнейшем будет реагировать как на призыв – "Пора спать".

"Это может быть приглушение света, ритуал сходить в ванную комнату и почистить зубы, выпить стакан воды. Это будет для организма посылом, что пора засыпать. Можно добавить еще какой-то позитивный ритуал, например, записывать перед сном свои победы и достижения за день, за что я себе сегодня благодарен". Елена Сопилиди

Психолог объяснила, что для психики очень важно то, на чем мы фокусируемся. Для нее привычнее фокусироваться на негативе, и это нормально, так как таким образом психика оберегает нас от опасности.

"Фокусироваться на позитиве – это наша работа. Мы внутри себя должны ее каждый раз проделывать", – отметила Елена Сопилиди.

Питание

Следующий момент помощи организму и психике – это адаптировать питание к осени, продолжила собеседница. В рацион необходимо ввести продукты, содержащие витамин D, которого в этот период становится меньше. А он просто необходим, так как работает как "источник радости", помогая выработке серотонина.

"Стоит сейчас добавить в свой рацион продукты, богатые витамином D и K. Важен витамин C, потому что осенний период сопровождается простудами, а болезни тоже не прибавляют настроение". Елена Сопилиди

Специалист порекомендовала проверить свой организм. Лучше пройти комплексное обследование Check up, выявить дефициты в организме. Особенно внимательно отнеситесь к дефициту железа, витаминов B и D, так как это три составляющие нашей бодрости и хорошего настроения.

"К примеру, если присутствует дефицит железа, мы испытываем апатию, лень, ощущаем бессилие. Нам не хватает энергии. Все эти признаки может давать нехватка железа. Низкий уровень витаминов группы В и D может провоцировать плохое настроение, самочувствие, повышается раздражительность и вспыльчивость". Елена Сопилиди

Поэтому, если вы заметили такие изменения в самочувствии, перепады настроения, необходимо проверить, в норме ли у вас запас витаминов. Если дефицит есть, его нужно восполнить.

Не лишним будет посетить эндокринолога. Непорядок с гормонами, нарушение работы гормонов щитовидной железы тоже может давать усиление симптомов апатии, хандры, бессилия, нежелание ничего делать и другое.

"Очень часто, когда рассказывают о якобы психологических симптомах, на самом деле они бывают вызваны какими-то физиологическими процессами, которые достаточно легко устраняются". Елена Сопилиди

Прогулки

Третьей рекомендацией может стать учащение прогулок на свежем воздухе. Уделите этому 20-30 минут в день, только с условием, что в это время вы не будете отвлекаться на гаджеты, прослушивание музыки и общение с другими людьми.

"Просто пройдитесь наедине со своими мыслями, понаблюдайте за природой. Это очистит голову от всего происходящего, скопившегося за целый день. Такая "практика ходьбы" очень многим помогает справляться с негативными состояниями". Елена Сопилиди

Она добавила, что важно соблюдать главное правило, что вы должны побыть сам с собой, без гаджетов и отвлекающих вас предметов и звуков.

Хобби

Одним из действенных способов борьбы с осенней хандрой является занятие любимым делом. Хобби помогает нам отвлечься от повседневных забот и стресса, а также дает возможность проявить свою творческую и эмоциональную сторону.

"Если есть какое-то хобби, такое как рисование, игра на музыкальных инструментах и какое-то другое творческое, лучше такую практику возобновить, потому что творчество дает созидательную энергию в теле, соответственно, восстанавливает работу организма, гормонов и наше хорошее настроение", – отметила психолог.

Не забывайте о позитивных эмоциях и приятных моментах в жизни. Найдите время для походов в кино или театр, общения с друзьями и близкими людьми. Все это поможет сохранять хорошее настроение и бодрость духа.

Спорт

По словам специалиста, физическая нагрузка рекомендована, ориентируясь на состояние организма.

"Если нет сил, есть тяжелые проблемы, то не нужно пока увеличивать нагрузку на организм. Это будет угнетать еще больше, забирая силы, которые помогли бы справиться – в итоге спорт в такой момент может только навредить. Но простые растяжки, танцы под любимую музыку дадут телу почувствовать любые движение, сыграют в плюс, способствуя хорошему самочувствию". Елена Сопилиди

Психолог добавила, что переживать осеннюю хандру – нормально. Знайте, что вы не одиноки в этом вопросе. Такое состояние наблюдается у многих.

"Влияет на такую особенность смена циклов сезона. Это заметно как снаружи, так и внутри. Иногда нужно похандрить, погрузиться в себя и поисследовать то, что происходит в вашем внутреннем мире. Ведь для проживания такого внутреннего процесса тоже нужно определенное время", – уточнила Елена Сопилиди.

Поэтому не нужно этого бояться, избегать, нужно по возможности помогать себе, обращая внимание на свое самочувствие – физическое и психологическое, и помнить о том, что, если сейчас грустно и как-то тоскливо, то, может быть, сейчас именно тот этап. Этап, когда нужно заглянуть в себя и спросить, что я сейчас чувствую, что я делаю важного в жизни, что важного для меня сейчас и что можно исключить из жизни, так как уже не хочется что-то подобного делать. Понять, как я хочу жить.

Психолог заключила, что такое исследование себя может проводиться именно в такие периоды – осенью.