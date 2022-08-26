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Законодательство РК

Мужчина угнал автомобиль и совершил смертельное ДТП в Алматы

автоугонщик, Алматы Фото: polisia.kz
Ночью 22-летний гражданин Р. угнал автомобиль Mazda в микрорайоне Аксай, а рано утром совершил аварию со смертельным исходом, передает Zakon.kz.

Угонщик двигался по улице Саина в северном направлении. На пересечении с проспектом Абая он допустил столкновение с автомобилями марок Toyota Corolla и Kia Rio. От удара Kia по инерции совершила наезд на препятствие. За рулем этого авто находился 52-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Угонщика задержали. Как позже стало известно, настоящий владелец Mazda не знал об угоне своего автомобиля. Он думал, что машина находится во дворе его дома.

По факту ДТП со смертельным исходом согласно ст. 345 ч. 3 УК РК начато досудебное расследование. Следствие также будет проведено на предмет незаконного завладения чужим транспортным средством, а также серии краж чужого имущества. В порядке ст. 128 УПК РК подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.Начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов

Прошлой ночью угонщик украл аккумуляторы с трех автомобилей. Выяснилось, что он был неоднократно судим.

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Ирина Лукичева
Алматы
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