Казахстан вошел в Топ-10 стран с самой высокой смертностью из-за неправильного питания

Казахстан попал в десятку стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. По мнению зарубежных врачей, мы едим слишком много соленого.

Но так ли наш рацион плох на фоне мировых трендов в питании, рассказали в сюжете Первого канала Евразия.

306 летальных случаев на 100 тыс. человек. Люди умирают, потому что едят вредную пищу. Это последние данные немецких ученых. Мы на девятом месте в рейтинге стран с неправильным питанием. Лидируют Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан.

Пищевой бизнес построен на трех основных китах – это сахар, жир и соль. И когда производители добавляют эти ингредиенты, продукты становятся намного притягательнее. Когда человек попробовал такую пищу, ему хочется все больше и больше, и это все приводит к перееданию, конечно же. Врач-методист Центра формирования здорового образа жизни больницы медцентра Управления делами президента РК Гульнара Турдунова

По словам врачей, в Казахстане от избыточной массы тела страдают 55% женщин и 49% мужчин. Ожирение наблюдается и у детей. За последние 20 лет таких случаев стало больше в два раза, среди подростков – в три.

Истина проста: есть нужно больше овощей и фруктов. А за рубежом рассматривают альтернативное питание. Есть готовы жуков, тараканов, червей, гусениц и сверчков. Во многих странах они часть национальной кухни. Там, где к этому не привыкли, в насекомых видят источник белка.

Поддерживают тренд и голливудские звезды. Роберт Дауни-младший вложил миллионы долларов в ферму по выращиванию мучных хрущаков. Анджелина Джоли учит есть тарантулов, а Николь Кидман не прочь поужинать живыми червяками.

Превосходно! Очень влажные, жевательные, я бы точно выжила в дикой природе! Актриса Николь Кидман

Ресторанов, где в меню есть насекомые, становится больше. Как и тех, кто готов перейти на нетрадиционную кухню. Сейчас уже около 2 млрд человек добавляют насекомых в различные блюда. Появляется больше ферм по выращиванию съедобных насекомых. Это экологичнее и экономнее, чем скотоводство. Ученые видят в этом и практическую сторону. Считают, что насекомые помогут победить голод.

Согласно последним данным ООН, 828 млн человек недоедают.

Нет научно обоснованных данных о безопасной переработке насекомых, чтобы потом эта продукция была безопасна для человека. В насекомых могут содержаться патогенные микроорганизмы, спорообразующие бактерии. Они опасны тем, что могут сохранять свою жизнеспособность при высоких температурах, при обработке, а также при низких температурах, при замораживании. Врач-методист ЦФЗОЖ Больницы МЦ УДП РК Гульнара Турдунова

По прогнозам специалистов ООН, рынок съедобных насекомых превысит миллиард долларов к 2023 году. Его рост ожидают в Европе и Латинской Америке. Казахстана в списке нет.