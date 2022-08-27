Как помочь ребенку адаптироваться к школе после летних каникул

После летних каникул и свободного режима новый учебный год приносит много стресса. Как помочь ребенку с ним справиться, рассказала корреспонденту Zakon.kz врач-педиатр поликлиники при Городской клинической больнице №7 Алматы Куралай Келесбек.

На организм ребенка негативно влияет не только нагрузка, но и ранний подъем по утрам. Зачастую родители, пытаясь всяческими методами поднять ребенка с постели, только усугубляют стресс.

Врач-педиатр поликлиники при Городской клинической больнице №7 Алматы Куралай Келесбек отмечает, что утренний подъем должен быть плавным и неспешным. В таком варианте у ребенка будет гораздо более радужное настроение, чем в том случае, если выдернуть его из сна резко.

В идеале родители должны подготовить режим дня будущего школьника заранее, по крайней мере за две недели до 1 сентября начать укладывать ребенка пораньше и правильно пробуждать ото сна. Например, отменить резкое включение верхнего света, сдергивание одеяла, обливание холодной водой, громкий голос и резкие хлопки. Лучше всего для пробуждения использовать негромкую музыку, запись пения птиц, звуки утреннего леса и ласковый мамин голос. Очень хорошо помогает пробудить соню мягкий массаж. Педиатр Куралай Келесбек

Тем родителям, у кого нет времени на то, чтобы уделить ребенку отдельное внимание, доктор советует просто утром оставить открытой дверь в детскую комнату и собираться на работу самим; звуки сборов плавно выведут ребенка из глубокого сна, и его потом легче будет поднять, одеть и накормить.

Зачастую многие родители задаются вопросом: «Нужно ли ребенку давать витамины перед детским садом и началом учебного года?». Многие папы и мамы считают, что витаминные комплексы помогут укрепить здоровье их детей, повысить успеваемость, придать сил. Педиатр считает, что лучшим источником витаминов является пища.

Благодаря многочисленным сезонным ягодам и фруктам легко можно сделать рацион ребенка разнообразным и полезным. Кроме того, стоит включать в меню молочные продукты, мясо, рыбу, орехи и другие продукты, которые содержат много минералов и других полезных веществ. Правильно питаться необходимо весь год, но осенью и весной, в сезон простуд, это особенно актуально. Педиатр Куралай Келесбек

Но если вы все же хотите подключить ребенку дополнительно витаминные комплексы, специалист советует пройти консультацию педиатра. Потому что избыток некоторых витаминов – это тоже вредно!

Как правильно питаться школьнику?

Школьнику утром нужен строительный материал (для физической деятельности) и энергия (для мозговой деятельности), белок и кальций важны для роста костей. И тут незаменимы творог, йогурты, молоко, сыр. Прекрасным завтраком могут стать запеканки, сырники, ленивые вареники.

В творог можно добавлять сметану, ягоды, фрукты — это будет и вкусно, и полезно. Каши— это энергия. Овсянка, гречка, пшенка, обволакивая, защищают желудочно-кишечный тракт, а еще наполняют энергией надолго, ведь содержат "медленные" сложные углеводы (сытым после каши ребенок будет два-три часа). Каши богаты витаминами группы В, которые важны для мозговой деятельности и нервной системы. В кашу можно добавлять фрукты, ягоды, варенье, мед (если нет аллергии).