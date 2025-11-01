Как подготовить ребенка к школе после осенних каникул

Осенние каникулы – короткое, но очень желанное время передышки для школьников. Однако возвращение к учебным будням дается многим детям нелегко. Корреспондент Zakon.kz поговорил с психологом, чтобы выяснить, как помочь ребенку быстрее вернуться в рабочий ритм.

Откуда берется сопротивление

Детский мозг, как губка, быстро впитывает ощущение, что отдыхать приятно. И когда каникулы внезапно заканчиваются, ребенок ощущает, что его снова возвращают в рамки. Поэтому дети медленнее соображают, рассеянно сидят на уроках и забывают простые вещи. Это не лень и не капризы.

Первая четверть дается нелегко: новые темы, контрольные и усталость. К концу октября силы на исходе, а неделя отдыха – слишком маленькая передышка для растущего организма. Кроме этого, специалисты считают, что есть и другие причины тяжелой адаптации детей к новому учебному периоду.

К примеру, детский психолог Елена Андросова считает, что многие школьники не хотят идти на учебу из-за отсутствия мотивации и страха не справиться с учебной программой.

"Мотивация быстро падает в основном у подростков. Пресловутые слова родителей "будешь плохо учится, станешь дворником" будут неэффективными. Потому что мотивация в этом возрасте слабо работает долгосрочно. Также нежелание учиться иногда связано со страхом наказания за плохие оценки. Если материал слишком сложный или ребенок не получает поддержки, формируется чувство беспомощности. Все эти аспекты мешают включаться в процесс", – сказала детский психолог Елена Андросова.

Иногда школа для ребенка связана с тревогами, такими как сложные предметы, строгий учитель, конфликт в классе. Поэтому для него каникулы становятся спасением. И, конечно же, возвращаться туда, где было тяжело, совсем не хочется. Но детям сложно сказать об этом словами, поэтому появляются жалобы на головную боль, живот, усталость – так психика просит помощи.

Что делать родителям

Главное – не требовать от ребенка резкой перезагрузки. Представьте взрослого, который только что вернулся из отпуска, а ему сразу выкладывают стопку срочных задач. Он будет ворчать, тянуть время, медлить. Ребенок – такой же человек, только маленький.

И самое правильное, что могут дать ему родители, – мягкое возвращение в учебные будни. В последние дни каникул стоит постепенно начать привычный режим: ложиться пораньше и ненавязчиво сокращать время за гаджетами или экраном телевизора. Тогда утренний подъем перестанет быть ударом по организму. И самое главное – нужно всегда разговорить с ребенком.

"Начать стоит с эмоций, а не с требований. В разговоре нужно искренне интересоваться его самочувствием, какие задания ему особенно сложно выполнять, а не гневно спрашивать, почему он не садится за уроки. Кроме этого, важно хвалить ребенка за процесс, а не только за результат", – рассказал специалист.

Психологи отмечают, что некоторые родители пытаются в последний день каникул устроить "школьный ускоренный курс", открывают учебники, раздают задания и требуют вспоминать все, что ребенок уже успел забыть. Это только усиливает протест. Гораздо эффективнее мягко "разбудить" мозг, поиграв в настольную игру на внимание, вместе почитать книгу или посмотреть познавательный ролик.

Чего делать категорически нельзя

Иногда родители, сами уставшие от забот, срываются на ребенка и бросают в его адрес фразы типа: "Перестань лениться", "Посмотри на других", "Сколько можно ныть?". Это не ускоряет адаптацию, а только ломает доверие. После таких фраз мотивация исчезает мгновенно. Запугивание наказанием или обещание отобрать любимый гаджет тоже не работает. Испуганный ребенок хуже запоминает, хуже думает, быстрее устает.

"Ни в коем случае нельзя унижать, сравнивать и стыдить ребенка. Также нельзя заставлять школьника делать что-то "через силу". Давление вызывает протест или замкнутость. Лучше найти причину, чем усиливать контроль. Если ребенок встревожен, обижен или устал, никакие уговоры не помогут – нужно в первую очередь снять эмоциональное напряжение", – рассказала Елена Андросова.

Стоит помнить, что возвращение к учебе после каникул – не экзамен на силу характера, а всего лишь переход на новый уровень. Кому-то нужно два дня, кому-то – неделя. Важно не ускорять ребенка насильно. Если ваш сын или дочь будет чувствует, что дома его не ругают за слабости, а поддерживают, школа перестает казаться страшной. Он будет выходить из дома не как на битву, а как в обычный день, где могут быть задачи, но есть и помощь. А дети, которые чувствуют себя спокойно, учатся быстрее, увереннее и с большим желанием.