#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Советы

Как подготовить ребенка к школе после осенних каникул

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 12:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Осенние каникулы – короткое, но очень желанное время передышки для школьников. Однако возвращение к учебным будням дается многим детям нелегко. Корреспондент Zakon.kz поговорил с психологом, чтобы выяснить, как помочь ребенку быстрее вернуться в рабочий ритм.

Откуда берется сопротивление

Детский мозг, как губка, быстро впитывает ощущение, что отдыхать приятно. И когда каникулы внезапно заканчиваются, ребенок ощущает, что его снова возвращают в рамки. Поэтому дети медленнее соображают, рассеянно сидят на уроках и забывают простые вещи. Это не лень и не капризы.

Первая четверть дается нелегко: новые темы, контрольные и усталость. К концу октября силы на исходе, а неделя отдыха – слишком маленькая передышка для растущего организма. Кроме этого, специалисты считают, что есть и другие причины тяжелой адаптации детей к новому учебному периоду.

К примеру, детский психолог Елена Андросова считает, что многие школьники не хотят идти на учебу из-за отсутствия мотивации и страха не справиться с учебной программой.

"Мотивация быстро падает в основном у подростков. Пресловутые слова родителей "будешь плохо учится, станешь дворником" будут неэффективными. Потому что мотивация в этом возрасте слабо работает долгосрочно. Также нежелание учиться иногда связано со страхом наказания за плохие оценки. Если материал слишком сложный или ребенок не получает поддержки, формируется чувство беспомощности. Все эти аспекты мешают включаться в процесс", – сказала детский психолог Елена Андросова.

Иногда школа для ребенка связана с тревогами, такими как сложные предметы, строгий учитель, конфликт в классе. Поэтому для него каникулы становятся спасением. И, конечно же, возвращаться туда, где было тяжело, совсем не хочется. Но детям сложно сказать об этом словами, поэтому появляются жалобы на головную боль, живот, усталость – так психика просит помощи.

Что делать родителям

Главное – не требовать от ребенка резкой перезагрузки. Представьте взрослого, который только что вернулся из отпуска, а ему сразу выкладывают стопку срочных задач. Он будет ворчать, тянуть время, медлить. Ребенок – такой же человек, только маленький.

И самое правильное, что могут дать ему родители, – мягкое возвращение в учебные будни. В последние дни каникул стоит постепенно начать привычный режим: ложиться пораньше и ненавязчиво сокращать время за гаджетами или экраном телевизора. Тогда утренний подъем перестанет быть ударом по организму. И самое главное – нужно всегда разговорить с ребенком.

"Начать стоит с эмоций, а не с требований. В разговоре нужно искренне интересоваться его самочувствием, какие задания ему особенно сложно выполнять, а не гневно спрашивать, почему он не садится за уроки. Кроме этого, важно хвалить ребенка за процесс, а не только за результат", – рассказал специалист.

Психологи отмечают, что некоторые родители пытаются в последний день каникул устроить "школьный ускоренный курс", открывают учебники, раздают задания и требуют вспоминать все, что ребенок уже успел забыть. Это только усиливает протест. Гораздо эффективнее мягко "разбудить" мозг, поиграв в настольную игру на внимание, вместе почитать книгу или посмотреть познавательный ролик.

Чего делать категорически нельзя

Иногда родители, сами уставшие от забот, срываются на ребенка и бросают в его адрес фразы типа: "Перестань лениться", "Посмотри на других", "Сколько можно ныть?". Это не ускоряет адаптацию, а только ломает доверие. После таких фраз мотивация исчезает мгновенно. Запугивание наказанием или обещание отобрать любимый гаджет тоже не работает. Испуганный ребенок хуже запоминает, хуже думает, быстрее устает.

"Ни в коем случае нельзя унижать, сравнивать и стыдить ребенка. Также нельзя заставлять школьника делать что-то "через силу". Давление вызывает протест или замкнутость. Лучше найти причину, чем усиливать контроль. Если ребенок встревожен, обижен или устал, никакие уговоры не помогут – нужно в первую очередь снять эмоциональное напряжение", – рассказала Елена Андросова.

Стоит помнить, что возвращение к учебе после каникул – не экзамен на силу характера, а всего лишь переход на новый уровень. Кому-то нужно два дня, кому-то – неделя. Важно не ускорять ребенка насильно. Если ваш сын или дочь будет чувствует, что дома его не ругают за слабости, а поддерживают, школа перестает казаться страшной. Он будет выходить из дома не как на битву, а как в обычный день, где могут быть задачи, но есть и помощь. А дети, которые чувствуют себя спокойно, учатся быстрее, увереннее и с большим желанием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Учиться нельзя играть: где поставить запятую во время осенних каникул
11:31, 17 октября 2025
Учиться нельзя играть: где поставить запятую во время осенних каникул
Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах
10:26, 23 октября 2023
Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах
Как вдохновить ребенка читать во время каникул
08:07, 27 июля 2023
Как вдохновить ребенка читать во время каникул
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: