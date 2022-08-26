Тело девушки нашли у недостроенной высотки в Талдыкоргане

Фото: polisia.kz

Вечером 25 августа в Талдыкоргане на окраине микрорайона Восточный, у высотного недостроенного здания было обнаружено тело молодой девушки – 23-летней местной жительницы. По факту начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

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