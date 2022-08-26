Тело девушки нашли у недостроенной высотки в Талдыкоргане
Фото: polisia.kz
Вечером 25 августа в Талдыкоргане на окраине микрорайона Восточный, у высотного недостроенного здания было обнаружено тело молодой девушки – 23-летней местной жительницы. По факту начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, предположительно, девушка покончила с собой, сбросившись с большой высоты.
Обстоятельства и причины, побудившие ее к суициду, устанавливаются. По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"), – говорится в сообщении.
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