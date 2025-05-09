В Алматы нашли тело девушки, придавленной камнем в горах

В горах Алматы обнаружили тело 20-летней девушки, придавленной камнем, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла неподалеку от популярного туристического маршрута "Горельник" еще 4 мая. Как сообщают в МЧС, знакомым погибшей пришлось спускаться вниз, чтобы позвать на помощь, поскольку на месте происшествия сотовой связи не было, а самостоятельно извлечь девушку из-под валуна они не смогли.

По некоторым данным, погибшей оказалась 20-летняя студентка одного из алматинских вузов. По информации Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, после получения сообщения на место выехали спасатели, кинологи и медики.

Тело погибшей извлекли с помощью гидравлического оборудования и передали сотрудникам полиции. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего.

8 мая в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области прокомментировали происшествие с сотрудником, который сорвался с лестницы во время тушения пожара.