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Происшествия

В Алматы нашли тело девушки, придавленной камнем в горах

Спасательный отряд, собаки-спасатели, кинологи, спасатели с собаками, спасательный отряд с собаками, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 05:33 Фото: Zakon.kz
В горах Алматы обнаружили тело 20-летней девушки, придавленной камнем, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла неподалеку от популярного туристического маршрута "Горельник" еще 4 мая. Как сообщают в МЧС, знакомым погибшей пришлось спускаться вниз, чтобы позвать на помощь, поскольку на месте происшествия сотовой связи не было, а самостоятельно извлечь девушку из-под валуна они не смогли.

По некоторым данным, погибшей оказалась 20-летняя студентка одного из алматинских вузов. По информации Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, после получения сообщения на место выехали спасатели, кинологи и медики.

Тело погибшей извлекли с помощью гидравлического оборудования и передали сотрудникам полиции. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего.

8 мая в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области прокомментировали происшествие с сотрудником, который сорвался с лестницы во время тушения пожара.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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