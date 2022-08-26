Смаилов о транзите товаров ЕАЭС: Нужно ввести в действие соглашение о судоходстве
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате заявил, что настало время завершить работу и ввести в действие соглашение о судоходстве, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава правительства отметил, что товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 4,8% и составил 12,6 млрд долларов. В то же время в прошлом году этот рост составлял 28%.
Выстраивание безбарьерной среды – это основа наших взаимоотношений, прописанная в договоре о ЕЭАС. В текущих условиях важно определиться с механизмами нивелирования последствий от ограничений, которые страны вынужденно вводят в одностороннем порядке. Установив единый внешнеторговый контур, мы согласились защищать внутреннего производителя. Однако при введении ограничений во взаимной торговле должны создаваться условия для поддержания определенного уровня обеспеченности других государств товарами ЕАЭС, а также упрощения поставок товаров из третьих стран.Премьер-министр РК Алихан Смаилов
По его словам, для развития экспорта стран ЕАЭС важна свобода транзита товаров. В связи с этим необходимо развивать инфраструктуры евразийских транспортных коридоров и маршрутов в направлениях восток-запад и север-юг.
В данном контексте хочу напомнить о соглашении о судоходстве, подписанном в 2019 году, но до сих пор не вступившем в силу. Думаю, настало время завершить работу и ввести его в действие, – сказал Алихан Смаилов.
Ранее премьер-министр Казахстана призвал ЕАЭС провести консультации центральных банков для обсуждения вопросов формирования обменных курсов национальных валют.
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