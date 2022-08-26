Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Избраны депутаты Сената от новых областей

области Фото: election.gov.kz
Центризбирком установил итоги выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, передает Zakon.kz.

Депутатами Сената Парламента Республики Казахстан избраны:

  • от области Абай:

  1. Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);

  2. Аргынбекова Айнур Серикпаевна (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

  • от области Жетісу:

  1. Толамисов Амангельды Габдылкаримович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);

  2. Сарыбаев Галиаскар Тулендинович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

  • от области Ұлытау:

  1. Медебаев Советбек Турсынович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);

  2. Шайдаров Серик Жаманкулович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020года).

Депутаты Сената Парламента избираются на 6 лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года.

Читайте также

Совместное заседание палат Парламента пройдет 1 сентября

Центрально-Азиатский хаб волонтеров предложили создать на форуме в Казахстане

В Казахстане необходимо ввести институт аккредитации наблюдателей – экспертное мнение

Ирина Лукичева
Область Абай Область Жетісу Область Ұлытау Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
торги на бирже
Курс доллара вырос на торгах
Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест
Озвучены новые подробности о деле Арыстанбека Мухамедиулы
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев сократил штатную численность Нацбанка
Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане
Полицейский убедил пенсионерку не переводить деньги
Была зомбирована – полицейский в Караганде убедил пенсионерку не переводить деньги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления