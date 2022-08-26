Избраны депутаты Сената от новых областей
Депутатами Сената Парламента Республики Казахстан избраны:
от области Абай:
Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);
Аргынбекова Айнур Серикпаевна (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);
от области Жетісу:
Толамисов Амангельды Габдылкаримович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);
Сарыбаев Галиаскар Тулендинович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);
от области Ұлытау:
Медебаев Советбек Турсынович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года);
Шайдаров Серик Жаманкулович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020года).
Депутаты Сената Парламента избираются на 6 лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года.