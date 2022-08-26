Избраны депутаты Сената от новых областей

Центризбирком установил итоги выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, передает Zakon.kz.

Депутатами Сената Парламента Республики Казахстан избраны:

от области Абай:

Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года); Аргынбекова Айнур Серикпаевна (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

от области Жетісу:

Толамисов Амангельды Габдылкаримович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года); Сарыбаев Галиаскар Тулендинович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года);

от области Ұлытау:

Медебаев Советбек Турсынович (на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года); Шайдаров Серик Жаманкулович (на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020года).

Депутаты Сената Парламента избираются на 6 лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года.