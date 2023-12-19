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Законодательство РК

В Костанайской области вновь пройдут выборы депутата Сената Парламента

выборы депутата Сената Парламента Фото: freepik
20 декабря 2023 года пройдут выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Костанайской области вместо выбывшего Гауеза Нурмухамбетова, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, в день выборов с 10:00 на интернет-ресурсе Центризбиркома будет организован и доступен сервис онлайн наблюдения за регистрацией выборщиков, а после подсчета голосов будут размещены предварительные итоги голосования.

Согласно избирательному законодательству, депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Косвенное избирательное право означает, что в голосовании на выборах депутата Сената Парламента участвуют только выборщики – депутаты маслихатов.

26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента РК". По итогам выборов ЦИК озвучил результаты.

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