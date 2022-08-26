Иностранец при задержании в Иле-Алатау открыл стрельбу по пограничникам
Фото: gov.kz
Вечером 24 августа в одном из горных ущелий Иле-Алатауского хребта Кегенского района пограничниками Департамента Пограничной службы КНБ по Алматинской области за нарушение государственной границы задержан иностранный гражданин, передает Zakon.kz.
Нарушитель, услышав оклик пограничного наряда, на требование остановиться и предъявить документы выстрелил в направлении военнослужащих из имевшегося при нем охотничьего ружья, оказал сопротивление и безрезультатно пытался скрыться.Пресс-служба КНБ РК
Как отметили в ведомстве, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Жизни и здоровью пограничников вред не нанесен, они продолжили несение службы по охране горного участка границы.Пресс-служба КНБ РК
Также в ведомстве сообщили, что за проявленные во время задержания смелость и решительность решается вопрос о поощрении военнослужащих.
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