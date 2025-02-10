В полиции отреагировали на информацию о задержании в СКО пограничника с наркотиками

В соцсетях распространилась информация, что сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции СКО задержали якобы сотрудника Пограничной службы КНБ, который мог работать закладчиком в одном из интернет-магазинов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП СКО. Как выяснилось, с поличным был задержан 27-летний житель Астаны. Он подозревается в поставке синтетических наркотиков в Петропавловск.

"Полицейские изъяли у него около 520 г α-PvP и "мефедрона", а также 10 г гашиша. По данному факту полиция проводит расследование", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 1200 наркосайтов закрыли в Казахстане за месяц.