#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
513.45
596.99
6.59
Спорт

Ангелина Лукас получила новую соперницу

Бой Лукас-Каянге в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 05:15 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Казахстанская боксерша наилегчайшего веса Ангелина Лукас определилась с очередной соперницей, сообщает Zakon.kz.

Ею станет спортсменка из Танзании Эджин Каянге (12-8, 8 КО). Сам поединок пройдет 3 декабря в Дубае.

Об этом Лукас рассказала на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

"Исторический момент для меня выйти в ринг в Дубае, в Арабских Эмиратах, такое впервые в истории Казахстана. Здесь боксируют только титулованные и самые узнаваемые бойцы. Впереди бой за титул чемпиона мира по версии WBF, который в разное время держали легендарные спортсмены, такие как Roy Jones Jr., Evander Holifield, Claressa Shields. Спасибо за такую возможность, я принимаю ее с гордостью и полной отдачей".Ангелина Лукас

Сейчас в активе Лукас 15 побед, восемь из них – нокаутом. При этом у нее в пассиве имеется одно поражение. Ее будущая соперница Каянге выиграла 12 боев, восемь из них досрочно, и потерпела восемь поражений.

1 декабря в Алматы начался чемпионат Казахстана по видам борьбы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ангелина Лукас одержала очередную победу в Таиланде
19:44, 30 марта 2024
Ангелина Лукас одержала очередную победу в Таиланде
Казахстанка Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу
23:20, 11 декабря 2022
Казахстанка Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу
Ангелина Лукас объявила дату нового боя
07:50, 19 сентября 2024
Ангелина Лукас объявила дату нового боя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: