Ангелина Лукас получила новую соперницу

Казахстанская боксерша наилегчайшего веса Ангелина Лукас определилась с очередной соперницей, сообщает Zakon.kz.

Ею станет спортсменка из Танзании Эджин Каянге (12-8, 8 КО). Сам поединок пройдет 3 декабря в Дубае.

Об этом Лукас рассказала на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

"Исторический момент для меня выйти в ринг в Дубае, в Арабских Эмиратах, такое впервые в истории Казахстана. Здесь боксируют только титулованные и самые узнаваемые бойцы. Впереди бой за титул чемпиона мира по версии WBF, который в разное время держали легендарные спортсмены, такие как Roy Jones Jr., Evander Holifield, Claressa Shields. Спасибо за такую возможность, я принимаю ее с гордостью и полной отдачей". Ангелина Лукас

Сейчас в активе Лукас 15 побед, восемь из них – нокаутом. При этом у нее в пассиве имеется одно поражение. Ее будущая соперница Каянге выиграла 12 боев, восемь из них досрочно, и потерпела восемь поражений.

1 декабря в Алматы начался чемпионат Казахстана по видам борьбы.