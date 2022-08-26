Уникальный комплекс по выращиванию сельхозкультур развивается в Акмолинской области

В поселке Ульги района имени Биржан Сал Акмолинской области вот уже третий год набирает обороты ТОО "Жокей Агро", занимающееся выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур, сообщает Zakon.kz.

На большой территории земли хозяйство выращивает зерновые культуры, такие как ячмень, овес, суданка, донник и картофель.

Продукцию закупают магазины и рынки Кокшетау и Нур-Султана.

В 2021 году в проект вложено инвестиций до 1,8 млрд тенге.

Организация позволила бороться с безработицей в сельской местности, благодаря ТОО " Жокей Агро" на постоянную работу устроились 9 человек. Все сотрудники стабильно получают заработную плату, которая в среднем составляет 135 277 тенге.

Уникальность комплекса – это собственная инновационная поливальная система, которая позволяет увлажнять почву, невзирая на погодные условия.

Объем искусственного резервуара составляет 55 000 куб. метров. Длина – 96 м, ширина – 64 м, глубина – 12 м. Конструкция состоит из труб диаметром 250 метров и длиной 400 м, имеются 5 скважин в 26 кубов. Сама дождевальная машина марки VALI обеспечивает полив огромных территорий. Также бесперебойно работает насосная станция.

В прошлом году во многих районах и поселках Акмолинской области была жара. Климат у нас на севере порой бывает очень суровый: иногда даже может застать засуха. К примеру, было время, когда из-за сильной жары сгорел урожай: ячмень, овес и даже трава. Большое преимущество данного проекта в том, что сельхозпродукции, выращиваемой в ТОО "Жокей Агро", не грозит засуха и опасность, благодаря современной собственной поливальной системе они обеспечили 100% урожай. Коллектив у них дружный, работают слаженно и ценят то, чем занимаются, любят землю, овощи и урожай. Руководитель отдела строительства района Биржан Сал Акмолинской области Жумабек Аубакиров

К слову, в районе есть подобный крупный комплекс, который выращивает и поливает 200 гектаров кукурузы.

Суровые погодные условия Северного региона отмечают и доктора наук.

69% территории Республики Казахстан относится к пустынным и полупустынным зонам. На всей территории страны определяющим фактором величины урожая является влага. Поэтому, конечно, орошение имеет важное значение. Вопрос остро стоит о рациональном использовании водных ресурсов. Что касается Северного Казахстана, в нашем регионе благодаря влагосберегающим технологиям удается возделывать зерновые и масличные культуры без орошения. При существующей культуре земледелия можно получать высокие урожаи. Есть культуры, которые без орошения экономически невыгодные в наших условиях. К таковым культурам можно отнести картофель и овощные культуры. Доктор биологических наук, профессор Абильжан Хусаинов

Радует тот факт, что в регионе ведется активная работа, направленная на развитие орошения полей и земель.

В целях реализации Послания главы государства в Акмолинской области проводится работа по увеличению орошаемых земель. Во всех районах у нас орошаются земельные участки. Орошаются картофель на площади 5 тысяч гектаров и овощи на 300 гектарах, а также остальная площадь – 22 тысячи гектаров прочие культуры. При орошении данных участков получается высокий урожай. Во всех районах у нас занимаются орошением полей, в основном капельным и дождевальным. Руководитель отдела областного управления сельского хозяйства Медет Досжанов

Стоит отметить, что в Акмолинской области системы орошения применяют 224 сельхозпредприятия. Здесь используется преимущественно дождевальный метод орошения. В 2017 году площадь орошаемых земель в Акмолинской области составляла 3200 гектаров. В 2019 году эта цифра была доведена до 24 100 гектаров. В 2020 году орошение производится на полях площадью 28 500 гектаров. В 2021 году площадь орошаемых земель планируют увеличить на 5900 гектаров, а в 2022 году – на 7300 гектаров.

Алма Байгужина