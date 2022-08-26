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В каких случаях принудительно закрывают ИП

в каких случаях можно принудительно закрыть ИП Фото: pexels
По данным Комитета государственных доходов МФ РК, в принудительном порядке за 2021 год ликвидировано 12 899 налогоплательщиков, в том числе 7 900 юридических лиц и 4 999 индивидуальных предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, закрыться в принудительном порядке могут юридические лица-резиденты, их структурные подразделения, структурные подразделения юридического лица-нерезидента, юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения, индивидуальные предприниматели.

Это происходит, если они одновременно:

1) до 1 января календарного года, но не менее 3-х лет:

  • не представляли налоговую отчетность;

  • не совершали экспортно-импортные операции;

  • не осуществляли платежи или переводы денег по банковским счетам, за исключением случаев, если сумма платежа или перевода денег за календарный год не превышает 141-кратный размер МРП (431 883 тенге), а также получения пенсионных или социальных выплат;

  • не состояли на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

2) по состоянию на 1 января календарного года:

  • не состояли на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

  • не приостановили представление налоговой отчетности;

  • не имели на праве собственности объекты обложения налогами на имущество, транспортные средства, земельным налогом, единым земельным налогом, за исключением объектов обложения указанными налогами с физических лиц;

  • не имели задолженность по социальным платежам, а также налоговую задолженность по налогам и платежам в бюджет, таможенным платежам и налогам в размере более 6-кратного МРП (18 378 тенге).

Налоговые органы ежегодно не позднее 1 сентября направляют иски в суд по налогоплательщикам, которые соответствуют вышеуказанным условиям. Окончательное решение по принудительной ликвидации налогоплательщика выносит суд.

Найти себя можно на сайте налогового органа своей области kgd.gov.kz на главной странице в разделе «Списки налогоплательщиков, подлежащих принудительной ликвидации».

В КГД отметили, что это мероприятие является ежегодным и направлено на актуализацию баз данных, кроме того, не несет никаких последствий для налогоплательщиков.

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Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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