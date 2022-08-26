В каких случаях принудительно закрывают ИП
Как пояснили в КГД, закрыться в принудительном порядке могут юридические лица-резиденты, их структурные подразделения, структурные подразделения юридического лица-нерезидента, юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянное учреждение без открытия структурного подразделения, индивидуальные предприниматели.
Это происходит, если они одновременно:
1) до 1 января календарного года, но не менее 3-х лет:
не представляли налоговую отчетность;
не совершали экспортно-импортные операции;
не осуществляли платежи или переводы денег по банковским счетам, за исключением случаев, если сумма платежа или перевода денег за календарный год не превышает 141-кратный размер МРП (431 883 тенге), а также получения пенсионных или социальных выплат;
не состояли на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;
2) по состоянию на 1 января календарного года:
не состояли на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;
не приостановили представление налоговой отчетности;
не имели на праве собственности объекты обложения налогами на имущество, транспортные средства, земельным налогом, единым земельным налогом, за исключением объектов обложения указанными налогами с физических лиц;
не имели задолженность по социальным платежам, а также налоговую задолженность по налогам и платежам в бюджет, таможенным платежам и налогам в размере более 6-кратного МРП (18 378 тенге).
Налоговые органы ежегодно не позднее 1 сентября направляют иски в суд по налогоплательщикам, которые соответствуют вышеуказанным условиям. Окончательное решение по принудительной ликвидации налогоплательщика выносит суд.
Найти себя можно на сайте налогового органа своей области kgd.gov.kz на главной странице в разделе «Списки налогоплательщиков, подлежащих принудительной ликвидации».
В КГД отметили, что это мероприятие является ежегодным и направлено на актуализацию баз данных, кроме того, не несет никаких последствий для налогоплательщиков.