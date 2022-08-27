Участок проспекта Кабанбай батыра закроют на ремонт в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В столице будут ремонтировать дорожное полотно по проспекту Кабанбай батыра. Об этом сообщили в акимате Нур-Султана, передает Zakon.kz.

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