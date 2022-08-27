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Участок проспекта Кабанбай батыра закроют на ремонт в Нур-Султане

Нур-Султан, перекрытие дорог Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В столице будут ремонтировать дорожное полотно по проспекту Кабанбай батыра. Об этом сообщили в акимате Нур-Султана, передает Zakon.kz.
С 22:00 27 августа по 31 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке пр. Кабанбай батыра от ул. Конаева до ул. Сарайшык, – говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы рекомендуют планировать свои маршруты движения заранее, чтобы не создавать пробок на дорогах.

 

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