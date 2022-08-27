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Димаш Кудайберген презентовал новый клип

Димаш Кудайберген презентовал новый клип Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский популярный певец и композитор Димаш Кудайберген представил новый клип на песню Zhalyn, сообщает Zakon.kz.

Песня на казахском языке Zhalyn была написана казахстанским композитором Едильжаном Габбасовым в соавторстве с Димашем Кудайбергеном.

Текст композиции написал поэт Нуржан Асхатулы.

Клип был снят казахстанским режиссером Шынгысханом Тажикеевым в жанре MOOD VIDEO.

Поклонникам очень понравилась песня.

  • Слушала уже раз 20, классная, легкая, стильная музыка!!! Уже на прогулке погуляла, на пробежке погоняла!!!! В наушниках вообще балдежно!!!!!

  • Очень ритмичная, современная, танцевальная и вообще шикарная песня! И клип тоже потрясающий, и Димаш в нем как всегда элегантен, симпатичен! Поздравляю нашего Димаша и его друзей-соавторов с великолепным произведением!

  • Чем больше слушаю эту песню, тем больше она мне нравится! Поздравляю, Димаш!

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