Димаш Кудайберген презентовал новый клип

Песня на казахском языке Zhalyn была написана казахстанским композитором Едильжаном Габбасовым в соавторстве с Димашем Кудайбергеном.

Текст композиции написал поэт Нуржан Асхатулы.

Клип был снят казахстанским режиссером Шынгысханом Тажикеевым в жанре MOOD VIDEO.

Поклонникам очень понравилась песня.

Слушала уже раз 20, классная, легкая, стильная музыка!!! Уже на прогулке погуляла, на пробежке погоняла!!!! В наушниках вообще балдежно!!!!!

Очень ритмичная, современная, танцевальная и вообще шикарная песня! И клип тоже потрясающий, и Димаш в нем как всегда элегантен, симпатичен! Поздравляю нашего Димаша и его друзей-соавторов с великолепным произведением!