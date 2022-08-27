Димаш Кудайберген презентовал новый клип
Песня на казахском языке Zhalyn была написана казахстанским композитором Едильжаном Габбасовым в соавторстве с Димашем Кудайбергеном.
Текст композиции написал поэт Нуржан Асхатулы.
Клип был снят казахстанским режиссером Шынгысханом Тажикеевым в жанре MOOD VIDEO.
Поклонникам очень понравилась песня.
Слушала уже раз 20, классная, легкая, стильная музыка!!! Уже на прогулке погуляла, на пробежке погоняла!!!! В наушниках вообще балдежно!!!!!
Очень ритмичная, современная, танцевальная и вообще шикарная песня! И клип тоже потрясающий, и Димаш в нем как всегда элегантен, симпатичен! Поздравляю нашего Димаша и его друзей-соавторов с великолепным произведением!
Чем больше слушаю эту песню, тем больше она мне нравится! Поздравляю, Димаш!