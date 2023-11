Димаш анонсировал новую песню и клип

Певец Димаш Кудайберген опубликовал тизер клипа своей новой песни, сообщает Zakon.kz.

Отрывком из клипа новой песни Димаш поделился в своем Instagram.

"Новый клип и новая песня на подходе. Да будет шоу!" – подписал артист пост.

Клип окутан мрачными тонами в стиле неонуара, а сам Димаш представлен в образе вампира.



Также из видеоряда можно понять, что песня будет называться "When I've got you", что дословно переводится "Когда ты будешь у меня в руках".