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Димаш анонсировал новую песню и клип

отрывок из клипа Димаша Кудайбергена Фото: скриншот видео
Певец Димаш Кудайберген опубликовал тизер клипа своей новой песни, сообщает Zakon.kz.

Отрывком из клипа новой песни Димаш поделился в своем Instagram.

"Новый клип и новая песня на подходе. Да будет шоу!" – подписал артист пост.

Клип окутан мрачными тонами в стиле неонуара, а сам Димаш представлен в образе вампира.

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Также из видеоряда можно понять, что песня будет называться "When I've got you", что дословно переводится "Когда ты будешь у меня в руках".

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