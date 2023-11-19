Димаш анонсировал новую песню и клип
Фото: скриншот видео
Певец Димаш Кудайберген опубликовал тизер клипа своей новой песни, сообщает Zakon.kz.
Отрывком из клипа новой песни Димаш поделился в своем Instagram.
"Новый клип и новая песня на подходе. Да будет шоу!" – подписал артист пост.
Клип окутан мрачными тонами в стиле неонуара, а сам Димаш представлен в образе вампира.
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Также из видеоряда можно понять, что песня будет называться "When I've got you", что дословно переводится "Когда ты будешь у меня в руках".
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