Казахстан вошел в Топ-10 стран с самыми низкими ценами на жилье

Жилье в Казахстане признали дешевым по сравнению с другими странами. Согласно рейтингу Numbeo, по этому показателю наша страна вошла в Топ-10 из 106 стран, расположившись на десятом месте, передает Zakon.kz.

Жилье в центре города обходится в Казахстане в среднем в 927,2 долларов (440 533 тенге) за кв. м. Примечательно, что кроме Казахстана в Топ-10 стран не вошла ни одна страна СНГ, пишет finprom.kz.

В целом, самое дешевое жилье находилось в гораздо менее благополучных и развитых странах, чем наша республика.

Топ-3 в секторе составили Пакистан (585 долларов за кв. м — 277 946 тенге), Египет (618,2 долларов — 293 720 тенге) и Венесуэла (672,1 долларов — 319 329 тенге).

Среди прочих стран СНГ, помимо Казахстана, наиболее демократичны цены в Молдове (1047,9 долларов за кв. м — 497 880 тенге) и Узбекистане (1083,4 долларов — 514 747 тенге). В обеих странах доходы населения значительно ниже, чем в Казахстане.

Дороже, чем в Казахстане, стоило также жилье в Украине (1181,9 долларов за кв. м — 561 547 тенге), Азербайджане (1306,6 долларов — 620 794 тенге), Беларуси (1629,1 долларов — 774 021 тенге), Армении (2228,1 долларов — 1 058 620 тенге) и России (3258,2 долларов — 1 548 043 тенге за кв. м и сразу 76-е место из 106).

Самые дорогие "квадраты" и самые высокие цены на жилье были отмечены в Гонконге, Сингапуре и Южной Корее.

Жилье в Казахстане не только дешево, но и относительно доступно для населения. Соотнесли стоимость квадратного метра жилья в центре города и "чистую" (то есть после уплаты налогов) месячную зарплату в рассматриваемых 106 странах, составив рейтинг по количеству "квадратов", которые на эту зарплату можно купить. Примечательно, что в десятку лучших по финансовой доступности жилья государств не вошла ни одна страна из тех, где жилье самое дешевое.

Позиция Казахстана остается хорошей, более того — лучшей среди всех стран СНГ. Так, Казахстан занимает 31-е место из 106: в республике на среднюю "чистую" зарплату можно приобрести в среднем 0,45 кв. м жилья в центре города.

Близкие к казахстанским показатели (то есть порядка 0,5 кв. м на среднюю зарплату после уплаты налогов) наблюдаются в таких развитых странах, как, к примеру, Новая Зеландия, Великобритания, Испания, Финляндия, Канада, Швейцария и т. д.

Достаточно хорошие показатели доступности среди стран СНГ, помимо РК, демонстрирует только Молдова: 0,38 кв. м жилья в центре города на одну "чистую" зарплату.

Худшие же показатели среди стран Содружества наблюдаются в Армении (всего 0,21 кв. м), а в целом среди рассматриваемых стран — в Гонконге (лишь 0,09 кв. м), Шри-Ланке (0,1 кв. м) и Китае (0,11 кв. м).