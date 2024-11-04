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Казахстан вошел в десятку стран с самыми низкими ценами на дизтопливо

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 06:16 Фото: Zakon.kz
Казахстан замыкает топ-10 мировых стран с самыми низкими ценами на дизельное топливо по состоянию на 28 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Global Petrol Prices, Казахстан замыкает десятку стран с самыми доступными ценами на дизель. Кроме того, в список стран с самыми низкими ценами на дизельное топливо также вошли:

  • Иран;
  • Ливия;
  • Венесуэла;
  • Ангола;
  • Египет;
  • Кувейт;
  • Малайзия.

Из стран СНГ в десятку вошел Туркменистан, заняв седьмую строчку. Россия расположилась на 14 месте.

Дизельное топливо, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 06:16

Фото: globalpetrolprices

В свою очередь, самые высокие цены на дизель зафиксированы в Гонконге, Монако, Исландии.

С 1 октября Атырауский НПЗ остановили на плановый ремонт.

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