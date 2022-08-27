Три сценария развития экономики Казахстана озвучили в правительстве

Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил три возможных сценария развития экономики Казахстана на 2023-2027 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннацэкономики отметил, что прогноз был сформирован с учетом итоговых данных по росту экономики в 2021 году, ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и ценам на экспортные товары.

Так, согласно консенсус-прогнозу МФО, мировая цена на нефть в 2022 году ожидается на уровне 104,2 долларов за баррель. Рост мировой экономики в 2023 году составит 3%.

В зависимости от изменений внешних и внутренних параметров были разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023–2027 годы.

При базовом сценарии предлагается использовать среднюю цену на нефть на уровне 85 долларов за баррель и расчетный курс доллара на уровне 470 тенге. Среднегодовой реальный рост ВВП по данному сценарию составит 3,9%, в том числе в 2023 году – 4%. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства

При оптимистическом сценарии предполагаемая цена на нефть определена на уровне 110 долларов за баррель, курс доллара – 440 тенге. Среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 4,2%.