Алибек Куантыров озвучил три сценария развития экономики Казахстана

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства 29 августа 2023 года озвучил прогноз социально-экономического развития страны на 2024-2028 годы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что прогноз социально-экономического развития страны на 2024-2028 годы сформирован с учетом ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних рынках.

"Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика в 2024 году вырастет на 3%. Консенсус-прогноз мировой цены на нефть на 2024 год составит 80 долларов за баррель. В зависимости от изменений внешних параметров, рассмотрены три сценария развития. При базовом сценарии предлагается взять среднюю цену на нефть на уровне 80 долларов за баррель. По прогнозу среднегодовой рост ВВП за пять лет составит 5,8%. Инфляция определена на уровне 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% – в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годы. Реальный рост ВВП в 2024 году по прогнозам составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году. Номинальный ВВП вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году", – отметил Алибек Куантыров.

Скрин с экрана телефона

По словам главы Миннацэкономики РК, ожидается рост во всех базовых отраслях экономики. Так, по данным МНЭ, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 4,9%, в горнодобывающей промышленности – 3,1%. Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 4,5%. Прогнозируемый рост в строительной отрасли в среднем составит 8,8%, в торговле – 7,4%.

"На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз бюджетных параметров на 2024-2026 годы. Доходы республиканского бюджета по прогнозам составят в 2024 году 16,1 трлн тенге, что составляет 11,9% к ВВП, в 2026 году – 18,4 трлн тенге или 10,7% к ВВП. Планируется привлечение целевого трансферта из Нацфонда в объеме 1,6 трлн тенге в 2024 году для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов национального масштаба. Дефицит бюджета в 2024 году предлагается определить на уровне 2,6% к ВВП со снижением в 2025-2026 годах до 2,4 и 2,3% к ВВП, соответственно", – добавил Алибек Куантыров.

Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 6,5% к ВВП в 2024 году до 4,6% к ВВП в 2026 году. С учетом этого, расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2024 году в объеме 24 трлн тенге, что составляет 17,8% к ВВП, в 2026 году – 25,2 трлн тенге или 14,6% к ВВП.

Законопроектом "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы" установлена цена отсечения на нефть на уровне 43,4 долларов за баррель в 2024 году, 40,2-41,8 долларов за баррель в 2025-2026 годы.

"Для восстановления сбалансированности государственных финансов размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2024-2026 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно. По нашим прогнозам, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда. Так, общий объем поступлений в Нацфонд в 2024 году прогнозируются в объеме 7,5 трлн тенге, в 2025 году – 8,3 трлн тенге и в 2026 году – 8,3 трлн тенге. Чистые накопления средств в Нацфонде планируются в 2024 году в сумме 3,9 трлн тенге, в 2026 году – 6,3 трлн тенге", – пояснил Алибек Куантыров.

По его словам, с учетом планируемого использования трансфертов, а также расходов, связанных с управлением фонда, валютные активы Нацфонда в 2024 году прогнозируются в объеме 68 млрд долларов, в 2026 году – 93,3 млрд долларов.

Кроме того, в реализацию законопроекта о республиканском бюджете на 2024-2026 годы разработан проект постановления "О внесении изменений в Указ Президента "О выделении целевых трансфертов из Национального фонда на 2022-2024 годы". Проектом предусматривается увеличение целевого трансферта с 400 млрд тенге до 1,6 трлн тенге в 2024 году.

Ранее правительство Казахстана поддержало проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы. Документ направят на рассмотрение Парламента.