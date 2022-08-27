Куда могут сообщать казахстанцы о нарушениях на заправках

Фото: Zakon.kz

Министерство энергетики и крупные сети АЗС запустили горячую линию для приема жалоб и обращений казахстанцев по вопросам дизельного топлива, сообщает Zakon.kz.

Телефоны горячей линии +7 (7172) 78-69-55

+7 (708) 812-02-31

Telegram/WhatsApp: +7 (708) 812-02-31 Оператор будет мониторить и анализировать поступающие обращения ежедневно с 09:00 до 18:30 с понедельника по пятницу. После проверки достоверности поступившей от граждан информации все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы. Министерство энергетики РК Горячие линии на крупных АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаз" Call-center: 9911 Telegram/WhatsApp: +7 (771) 046-46-46 Instagram: azs_qazaq_oil Sinooil Call-center: 8-800-070-01-80 Instagram: sinooil.kz Helios Центр поддержки: 8-800-080-5444 Telegram/WhatsApp: +7 (777) 708-00-39 Instagram: helios_kz Для городских телефонов: helios.kz/kontakty "Газпромнефть" Call-center: 8-800-080-10-08 Instagram: gazpromneft_kz Читайте также Курсы валют на 27 августа в обменных пунктах Казахстана Доллар резко подорожал на торгах Курсы валют на 26 августа в обменных пунктах Казахстана

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