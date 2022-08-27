Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Куда могут сообщать казахстанцы о нарушениях на заправках

Куда могут жаловаться казахстанцы о нарушениях на заправках Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики и крупные сети АЗС запустили горячую линию для приема жалоб и обращений казахстанцев по вопросам дизельного топлива, сообщает Zakon.kz.

Телефоны горячей линии

  • +7 (7172) 78-69-55

  • +7 (708) 812-02-31

  • Telegram/WhatsApp: +7 (708) 812-02-31

Оператор будет мониторить и анализировать поступающие обращения ежедневно с 09:00 до 18:30 с понедельника по пятницу.

После проверки достоверности поступившей от граждан информации все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы. Министерство энергетики РК

Горячие линии на крупных АЗС

Qazaq Oil и "КазМунайГаз"

Call-center: 9911

Telegram/WhatsApp: +7 (771) 046-46-46

Instagram: azs_qazaq_oil

Sinooil

Call-center: 8-800-070-01-80

Instagram: sinooil.kz

Helios

Центр поддержки: 8-800-080-5444

Telegram/WhatsApp: +7 (777) 708-00-39

Instagram: helios_kz

Для городских телефонов: helios.kz/kontakty

"Газпромнефть"

Call-center: 8-800-080-10-08

Instagram: gazpromneft_kz

Читайте также

Курсы валют на 27 августа в обменных пунктах Казахстана

Доллар резко подорожал на торгах

Курсы валют на 26 августа в обменных пунктах Казахстана

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления