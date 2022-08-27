Куда могут сообщать казахстанцы о нарушениях на заправках
Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики и крупные сети АЗС запустили горячую линию для приема жалоб и обращений казахстанцев по вопросам дизельного топлива, сообщает Zakon.kz.
Телефоны горячей линии
+7 (7172) 78-69-55
+7 (708) 812-02-31
Telegram/WhatsApp: +7 (708) 812-02-31
Оператор будет мониторить и анализировать поступающие обращения ежедневно с 09:00 до 18:30 с понедельника по пятницу.
После проверки достоверности поступившей от граждан информации все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы. Министерство энергетики РК
Горячие линии на крупных АЗС
Qazaq Oil и "КазМунайГаз"
Call-center: 9911
Telegram/WhatsApp: +7 (771) 046-46-46
Instagram: azs_qazaq_oil
Sinooil
Call-center: 8-800-070-01-80
Instagram: sinooil.kz
Helios
Центр поддержки: 8-800-080-5444
Telegram/WhatsApp: +7 (777) 708-00-39
Instagram: helios_kz
Для городских телефонов: helios.kz/kontakty
"Газпромнефть"
Call-center: 8-800-080-10-08
Instagram: gazpromneft_kz
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