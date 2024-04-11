Разницу в цене на бензин и дизель в Казахстане и соседних странах показали в Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана показало, сколько стоит бензин и дизельное топливо в Казахстане и других соседних странах, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной 11 апреля информации, бензин марки АИ–92 стоит:

в Казахстане – 205 тенге;

в России – 244 тенге;

в Кыргызстане – 315 тенге;

в Узбекистане – 429 тенге.

Дизельное топливо стоит:

в Казахстане – 295 тенге;

в России – 316 тенге;

в Кыргызстане – 359 тенге;

в Узбекистане – 451 тенге.

11 апреля в Минэнерго сообщили, что готовится приказ, предусматривающий изменение цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан. Предполагается, что цена на дизельное топливо для иностранцев составит 315 тенге за литр. Цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр.