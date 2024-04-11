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Разницу в цене на бензин и дизель в Казахстане и соседних странах показали в Минэнерго

Бензин, дизель, цена, Казахстан, разница с соседними странами, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:27 Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики Казахстана показало, сколько стоит бензин и дизельное топливо в Казахстане и других соседних странах, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной 11 апреля информации, бензин марки АИ–92 стоит:

  • в Казахстане – 205 тенге;
  • в России – 244 тенге;
  • в Кыргызстане – 315 тенге;
  • в Узбекистане – 429 тенге.

Дизельное топливо стоит:

  • в Казахстане – 295 тенге;
  • в России – 316 тенге;
  • в Кыргызстане – 359 тенге;
  • в Узбекистане – 451 тенге.

11 апреля в Минэнерго сообщили, что готовится приказ, предусматривающий изменение цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан. Предполагается, что цена на дизельное топливо для иностранцев составит 315 тенге за литр. Цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр.

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