Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Прогнозы по инфляции до 2027 года озвучили в Казахстане

Прогнозы по инфляции до 2027 года в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров озвучил прогнозы по инфляции до 2027 года, передает корреспондент Zakon.kz.
Инфляция в 2023 году во всех сценариях определена на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025-2027 годы до 3-4%.Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Новость по теме

Три возможных сценария развития экономики озвучили в правительстве Казахстана

В качестве основы для бюджетного планирования было предложено использовать базовый сценарий, согласно которому реальный рост ВВП ускорится с 4% в 2023 году до 4,2% в 2027 году.

По словам главы Миннацэкономики, ожидается положительный рост во всех базовых отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 3,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 3,5%, в горнодобывающей промышленности – 2,9%. Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства достигнет 3,9%.

Прогнозируемый рост строительной отрасли в среднем будет на уровне 3,8%, торговли – 5,7%.

Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн. По прогнозам Национального банка, экспорт увеличится с 80,9 млрд долларов до 84,6 млрд долларов, импорт – с 45,7 млрд долларов до 53,5 млрд долларов, – уточнил Алибек Куантыров.

Читайте также

Смаилов поручил установить минимальные розничные цены на сахар

Скляр об отставке Шукеева: Решение правильное

Три сценария развития экономики Казахстана озвучили в правительстве

Тамила Языкова
Куантыров Алибек МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления