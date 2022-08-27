Прогнозы по инфляции до 2027 года озвучили в Казахстане

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров озвучил прогнозы по инфляции до 2027 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Инфляция в 2023 году во всех сценариях определена на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025-2027 годы до 3-4%. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

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В качестве основы для бюджетного планирования было предложено использовать базовый сценарий, согласно которому реальный рост ВВП ускорится с 4% в 2023 году до 4,2% в 2027 году.

По словам главы Миннацэкономики, ожидается положительный рост во всех базовых отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 3,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 3,5%, в горнодобывающей промышленности – 2,9%. Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства достигнет 3,9%.

Прогнозируемый рост строительной отрасли в среднем будет на уровне 3,8%, торговли – 5,7%.

Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн. По прогнозам Национального банка, экспорт увеличится с 80,9 млрд долларов до 84,6 млрд долларов, импорт – с 45,7 млрд долларов до 53,5 млрд долларов, – уточнил Алибек Куантыров.