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Казахстанцы стали больше жаловаться на медуслуги

Казахстан медуслуги качество жалобы увеличение Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК рассказал об увеличении числа жалоб на медуслуги от казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.
Анализ жалоб, поступивших в Комитет медицинского и фармацевтического контроля, свидетельствует о не сокращении, а в отдельных случаях об увеличении обращений от населения на качество медицинской помощи. Так, за текущий период поступило 2,8 тыс. обращений. В более 30% случаев факты подтверждаются. Жандос Буркитбаев

По его словам, 26 августа на коллегии Минздрава был проведен разбор причин жалоб от населения на качество медуслуг.

По результатам ранжирования регионов по обоснованным жалобам определены неблагополучные регионы. Руководителям управлений здравоохранения регионов даны поручения по принятию срочных мер по повышению качества медуслуг и усилению работы служб поддержки пациентов по принципу решения вопросов "здесь и сейчас".

Вдобавок было проанализировано качество медуслуг, оказываемых в рамках ГОБМП/ОСМС.

Число жалоб на медуслуги в рамках ГОБМП/ОСМС выросло в 1,7 раза – с 6,5 тыс. до 11,1 тыс. Так, в фонд социального медстрахования за первое полугодие 2022 года обратилось более 11 тыс. человек с жалобами на низкое качество медуслуг, отказ в предоставлении медуслуг, в лекарственном обеспечении. В 80% жалоб причиной является слабая коммуникация медработников, руководства медорганизаций. Жандос Буркитбаев

Он добавил, что также работа служб поддержки пациентов должным образом не контролируется ни руководством медорганизаций, ни управлениями здравоохранения.

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