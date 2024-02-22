Казахстанцы стали чаще жаловаться на медицину

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на коллегии ведомства 22 февраля 2024 года сообщила, что растет число жалоб от казахстанцев на качество медицинских услуг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, по итогам 2023 года отмечен рост количества обращений в Министерство здравоохранения на 3,8%, в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) – на 14% по сравнению с 2022 годом.

"Жалобы поступают на некачественные медицинские услуги, недостатки в организации медицинской помощи, отказы в направлении на медико-социальную экспертную комиссию, нарушение этики и деонтологии". Акмарал Альназарова

Наибольшее количество жалоб, как подчеркнула министр, отмечено в Алматинской, Жетысуской и Абайской областях.

Глава Минздрава также отметила, что с момента внедрения ОСМС расходы на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС выросли в 2,5 раза в сравнении с 2019 годом, в 2023 году составили 2,6 трлн тенге, из них за счет ОСМС – 1 трлн тенге.

"При этом отмечается ограниченность доступа застрахованных лиц к бесплатной медицинской помощи, подмена государственных гарантий платными услугами, высокая доля "карманных расходов", недостаточное качество медицинских услуг, нахождение 3,6 млн человек вне системы плановой медицинской помощи, а принимаемые меры по их вовлечению не приносят желаемого эффекта. Отмечается непрозрачность системы ОСМС, ее низкая эффективность, финансовая неустойчивость медицинских организаций". Акмарал Альназарова

При этом, по словам министра, охват контролем качества и полноты оказанных услуг со стороны фонда сегодня не превышает 1%.

Материал по теме "Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС

6 февраля 2024 года новая глава Минздрава Акмарал Альназарова уточняла, что не ставится вопрос о закрытии системы обязательного социального медицинского страхования.