Казахстанцы стали чаще жаловаться на медицину
По ее словам, по итогам 2023 года отмечен рост количества обращений в Министерство здравоохранения на 3,8%, в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) – на 14% по сравнению с 2022 годом.
"Жалобы поступают на некачественные медицинские услуги, недостатки в организации медицинской помощи, отказы в направлении на медико-социальную экспертную комиссию, нарушение этики и деонтологии".Акмарал Альназарова
Наибольшее количество жалоб, как подчеркнула министр, отмечено в Алматинской, Жетысуской и Абайской областях.
Глава Минздрава также отметила, что с момента внедрения ОСМС расходы на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС выросли в 2,5 раза в сравнении с 2019 годом, в 2023 году составили 2,6 трлн тенге, из них за счет ОСМС – 1 трлн тенге.
"При этом отмечается ограниченность доступа застрахованных лиц к бесплатной медицинской помощи, подмена государственных гарантий платными услугами, высокая доля "карманных расходов", недостаточное качество медицинских услуг, нахождение 3,6 млн человек вне системы плановой медицинской помощи, а принимаемые меры по их вовлечению не приносят желаемого эффекта. Отмечается непрозрачность системы ОСМС, ее низкая эффективность, финансовая неустойчивость медицинских организаций".Акмарал Альназарова
При этом, по словам министра, охват контролем качества и полноты оказанных услуг со стороны фонда сегодня не превышает 1%.
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6 февраля 2024 года новая глава Минздрава Акмарал Альназарова уточняла, что не ставится вопрос о закрытии системы обязательного социального медицинского страхования.