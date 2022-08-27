Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Тело пропавшего в Косшы мальчика нашли в септике

Мальчик пропал в Косшы, его тело нашли в септике Фото: pixabay
В Косшы пропал шестилетний мальчик. Позже выяснилось, что он упал в сточную яму и погиб, сообщает Zakon.kz.
26 августа около 21:30 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что двумя часами ранее его шестилетний сын ушел играть во двор и с тех пор его местонахождение неизвестно. ДП Акмолинской области

В результате проведенных поисковых мероприятий тело мальчика было найдено в сточной яме (септик).

Назначены соответствующие экспертизы.

Читайте также

Жителя Шымкента подозревают в убийстве жены в первую брачную ночь

Малышка выпала из окна в Северо-Казахстанской области

Образовалась вмятина: птица повредила закрылок самолета Air Astana

Анастасия Стативкина
Акмолинская область Косшы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
здание областного акимата
Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления