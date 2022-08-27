Тело пропавшего в Косшы мальчика нашли в септике
Фото: pixabay
В Косшы пропал шестилетний мальчик. Позже выяснилось, что он упал в сточную яму и погиб, сообщает Zakon.kz.
26 августа около 21:30 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что двумя часами ранее его шестилетний сын ушел играть во двор и с тех пор его местонахождение неизвестно. ДП Акмолинской области
В результате проведенных поисковых мероприятий тело мальчика было найдено в сточной яме (септик).
Назначены соответствующие экспертизы.
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