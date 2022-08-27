Тело пропавшего в Косшы мальчика нашли в септике

Фото: pixabay

В Косшы пропал шестилетний мальчик. Позже выяснилось, что он упал в сточную яму и погиб, сообщает Zakon.kz.

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