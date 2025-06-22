Нашли пропавшего в Семее мальчика
Фото: пресс-служба ДП области Абай
Утром 22 июня пропавшего мальчика обнаружили участковый инспектор Затонского отдела полиции Бекен Асыл и Жумагалиев Дархан, сообщает Zakon.kz.
В городе Семей была начата масштабная поисковая операция по установлению местонахождения семилетнего мальчика, без вести пропавшего вечером 21 июня. Благодаря настойчивости и профессионализму полицейских поисковая операция завершилась успешно, передает пресс-служба ДП региона.
"Полиция выражает искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в поисках и не остался в стороне", – говорится в сообщении.
Мальчика обнаружили в лесном массиве, примерно в 10 км от дома. Несмотря на труднопроходимую местность, сотрудники не прекращали поиски ни на минуту.
Накануне спасатели сняли восьмилетнего ребенка с дерева в Кокшетау.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript