#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Общество

Нашли пропавшего в Семее мальчика

Нашли пропавшего в Семее ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 08:20 Фото: пресс-служба ДП области Абай
Утром 22 июня пропавшего мальчика обнаружили участковый инспектор Затонского отдела полиции Бекен Асыл и Жумагалиев Дархан, сообщает Zakon.kz.

В городе Семей была начата масштабная поисковая операция по установлению местонахождения семилетнего мальчика, без вести пропавшего вечером 21 июня. Благодаря настойчивости и профессионализму полицейских поисковая операция завершилась успешно, передает пресс-служба ДП региона.

"Полиция выражает искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в поисках и не остался в стороне", – говорится в сообщении.

Мальчика обнаружили в лесном массиве, примерно в 10 км от дома. Несмотря на труднопроходимую местность, сотрудники не прекращали поиски ни на минуту.

Накануне спасатели сняли восьмилетнего ребенка с дерева в Кокшетау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Крепкие зубы и покладистый характер: видео с полярными волчатами восхитило казахстанцев
Общество
13:10, Сегодня
Крепкие зубы и покладистый характер: видео с полярными волчатами восхитило казахстанцев
Ситуация на Ближнем Востоке: в МИД Казахстана сделали официальное заявление
Общество
12:53, Сегодня
Ситуация на Ближнем Востоке: в МИД Казахстана сделали официальное заявление
Ждать ли казахстанцам переселенцев из Газы, рассказали в МИД РК
Общество
11:28, Сегодня
Ждать ли казахстанцам переселенцев из Газы, рассказали в МИД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: